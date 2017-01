Alivia los calambres naturalmente

Los calambres son espasmos musculares involuntarios o contracciones que generan dolor, que en ocasiones logran hasta hacer llorar al más valiente.

Para ayudarte a aliviar sus apariciones a continuación te presentamos algunos remedios caseros, que te serán de mucha ayuda.

Fuente: Atusaludenlinea

Dile adiós a los calambres

Lo mejor para evitar los calambres es sin duda saber prevenirlos. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Por las mañanas deberás prepárate un batido o licuado a base de guineo, kiwi y medio vaso de agua. Bébelo poco a poco y verás como de este modo pasas la mañana de un modo excelente y sin malestares.

Salir a correr y hacer algo de natación son dos grandes opciones. Pero ten en cuenta que debes calentar primero tus músculos, estos no pueden empezar a trabajar de pronto de un modo tan intenso si primero no has hecho unos pequeños estiramientos con los cual ir calentándolos.

Evita los calambres nocturnos tomando un buen baño con agua caliente antes de dormir y después, date unos masajes en las piernas con aceite de eucalipto o de romero. Estos aceites puedes encontrarlos en tiendas especializadas de medicinas naturales.

El vinagre de manzana sirve tanto para uso interno como externo. Es un gran tonificante, pues propicia la correcta circulación y adempas es un aliado magnífico para el dolor muscular. Puedes hacerte masajes con él a media tarde, de ese modo conseguirás dormir mejor.

Preparate una bebida con una cucharadita de hojas de frambuesas rojas y una taza de agua hirviendo. Deja reposar esta infusión durante unos 10 minutos, para después, ponerle media cucharadita de vinagre de manzana y un poco de miel. Puede que te parezca un tanto extraño, pero se trata de un remedio muy antiguo.