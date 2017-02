Desarrollan en EEUU vacuna efectiva contra diferentes cepas de malaria

La vacuna realizada por expertos de la Universidad de Meryland cuenta con una especial versatilidad, ya que para su total efectividad debe proteger ante una cepa de la enfermedad/ Foto: Archivo

Científicos de EEUU lograron desarrollar una nueva vacuna experimental contra la malaria capaz de proteger a adultos de la infección de diferentes cepas de esa enfermedad, según un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación fue realizada por expertos de la Universidad de Maryland, y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades contagiosas de EEUU.

La versatilidad de esta vacuna es especialmente importante ya que, en los lugares donde la malaria es común, habitualmente existe más de una cepa de la enfermedad, por lo que para que sea efectiva debe proteger ante estas variaciones.

“Nuestro estudio demuestra que esta vacuna protege contra al menos dos cepas de malaria. Debemos continuar la investigación, pero es un hallazgo fantástico”, dijo Kirsten E. Lyke, profesora asociada de Desarrollo de Vacunas en la Universidad de Maryland y líder de la investigación.

La malaria es transmitida a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, que inyectan los parásitos de la enfermedad conocidos como esporozoitos en el flujo sanguíneo de la persona.

Estos maduran en el hígado y se multiplican a través del sistema circulatorio causando los efectos de la malaria.

Según la Organización Mundial de la Salud en 2015 más de 210 millones de personas se infectaron de malaria y de ellos 429.000 murieron, sobre todo niños en África.

La vacuna PfSPZ contiene esporozoitos debilitados de Plasmodium falciparum, el principal transmisor de la malaria, que no causan infección pero son capaces de generar una respuesta inmune.

El estudio demostró que la vacuna es segura, bien tolerada y protege durante más de un año contra dos cepas de malaria africana.

En el experimento, 64% los participantes con la vacuna demostraron no tener evidencias de los parásitos; mientras que todos los no vacunados registraron parásitos de malaria en su sangre.

Asimismo, los científicos hallaron que la vacuna PfSPZ activó las células-T, un componente clave de las defensas del cuerpo contra la malaria, y que indujeron respuestas de anticuerpos de todos los participantes receptores de vacunas frente a los dos tipos de cepa de malaria.