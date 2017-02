Educar a los adolescentes en materia sexual, crucial para evitar embarazos no deseado

Compañía farmacéutica latinoamericana, reunió a especialistas en sexualidad y actores clave del sector salud para hablar sobre la prevención del embarazo en adolescentes y los métodos anticonceptivos que actualmente existen en la región, a fin de educar sobre el tema y contribuir a revertir este reto de salud pública.

De acuerdo con una última encuesta latinoamericana en la juventud, las razones por las que más de 50% de los adolescentes no utiliza un método anticonceptivo en su primera relación sexual son: porque que no esperaban tener relaciones (49%); porque su pareja no quiso (11.2% en total, 14% entre mujeres); porque simplemente decidió no usar uno (9.3%); porque no conocía los métodos (9.3%); deseo de un embarazo (7%); la vergüenza de conseguir los métodos (5.9%); y por considerar que la sensación es distinta (3.7%). Más de una tercera parte de las adolescentes de 15 a 19 años reportó su último embarazo como no planeado. El embarazo en la adolescencia está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, y a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras.

“Estos datos reflejan que uno de los retos que tenemos como sociedad es fortalecer las condiciones para que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e informada, en el contexto de un proyecto de vida. Una de las condiciones fundamentales es poner a su disposición información confiable. Por ello, fomentar una educación sexual que empodere a las personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan planear su propio futuro, resulta una tarea primordial, con la cual estamos comprometidos”, declaró la Dra. Michelle Trespach, director médico del laboratorio Janssen México.

“Para el caso de las personas adolescentes, es fundamental la doble protección, es decir, el uso del condón con otro método como los parches transdérmicos que permiten a las mujeres tener una mayor tasa de continuidad, o los implantes y los dispositivos intrauterinos que son anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), con menor probabilidad de falla. Invitamos a que se acerquen a los Servicios de orientación para Adolescentes, con consejería especializada y métodos anticonceptivos gratuitos mediante personal capacitado que atiende con confidencialidad, privacidad y sin discriminación de ningún tipo”, declaró el Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México.

Ante este panorama, Janssen México y el Gobierno de la Ciudad de México suman esfuerzos para hacer un llamado a las y los jóvenes a ejercer una sexualidad informada y responsable, con la utilización de los métodos anticonceptivos más adecuados para ellos; así como a padres de familia, maestros y sociedad en general, para acercarse a los jóvenes, dialogar con ellos y brindarles una educación sexual abierta, que les permita tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, su salud y su vida.

