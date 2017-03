Fármaco para tumores puede prevenir la infertilidad causada por quimioterapia

Un fármaco que retrasa el crecimiento tumoral también podría prevenir la infertilidad causada por la quimioterapia estándar, según un estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

La investigación, dirigida por el Centro Médico NYU Langone de Nueva York y realizada en ratones, halló que el fármaco everolimus protege los ovarios de la ciclofosfamida, una quimioterapia utilizada a menudo contra el cáncer de mama pero que agota el suministro de óvulos necesarios para lograr el embarazo.

“Las pacientes, incluidas las niñas, se tienen que enfrentar a elecciones devastadoras cuando tratan de equilibrar el tratamiento contra el cáncer con su capacidad de tener hijos en el futuro. Necesitamos más opciones”,

Los ratones hembra que recibieron el fármaco everolimus, al mismo tiempo que la quimioterapia, tuvieron más del doble de crías que los tratados solo con la quimioterapia.

Además, los animales tratados con ciclofosfamida solo experimentaron una reducción del 64 % en su número de folículos primordiales, básicos en la biología reproductiva femenina, en comparación con los otros ratones.