Los diabéticos deben evitar los “platos bomba” navideños

En la cena de Fin de Año la persona debe ser selectiva por su salud, es decir, no comer todo lo que haya en la mesa, sino solo elegir tres recetas, una de las cuales puede ser la hallaca

Con la Navidad aparecen las “dulces” tentaciones en la mesa. Por ello, muchos diabéticos se preguntan: ¿cómo controlar el azúcar durante las fiestas sin renunciar a los manjares de esos días? Pese a que la tarea no es sencilla, existen recomendaciones para que las personas puedan disfrutar de estas celebraciones sin poner en riesgo su salud.

Sara Brito, jefa del departamento de Endocrinología del Hospital Militar,señaló que lo fundamental es ajustar los menús y las raciones, así como no abandonar la práctica de ejercicio diario y la medicación.“El diabético no debe cometer excesos, así como no saltarse las comidas y no interrumpir el tratamiento (oral o insulina)” afirmó.

Brito indicó que en el caso de pacientes que reciben insulina como los diabéticos tipo 1 o los tipo 2 insulino requiriente, el paciente puede medirse la glucemia antes de cada comida y si registra que el nivel de azúcar en la sangre está un poco más altopor las “travesuras culinarias” podría aumentarla dosis de insulina, bajo los parámetros del médico.Este tipo de pacientes generalmente usa insulinas análogas (basal, acción rápida o mixta) y su uso oportuno optimiza el control de los pacientes, evita a la larga complicaciones mayores y no provoca aumento de peso.

“Lo importante es hacer un monitoreo constante. Si el paciente va a ingerir licor debe asegurarse de comer porque si toma con el estomago vacío, puede hacer una hipoglucemia (baja de azúcar), lo cual puede poner en riesgo su salud y su vida” comentó la especialista.La Asociación Americana de Diabetes recomendó que un hombre con diabetes no debe consumir más de dos bebidas alcohólicas en un día.

Navidad sabrosa y medida

La nutricionista Cynthia Figuera recordóque la comida navideña forma parte de la celebración, pero no es lo más importante de las fiestas. Recalcó que los pacientes diabéticos deben respetar el tamaño de las porciones indicadas por el nutricionista en el plan de alimentación así como preparar algunos platos con algunos trucos.

“Disfrute de la Navidad, comparta con sus familiares y amigos. Pero piense que no es justo perder el esfuerzo que usted ha hecho por bajar de peso para ganarlo ahora de nuevo. La meta en esta Navidad es mantener controlada su glicemia y no aumentar de peso”, recomendó.

Prepararse para las fiestas

Cynthia Figuera aconsejó que en la víspera de Navidad y Año Nuevo se consuma un desayuno que esté indicado en el plan de alimentación y preparar un almuerzo ligero compuesto por un consomé, una porción de proteína(pollo ó pescado), una porción pequeña de carbohidrato (1/4 de platano o ½ taza de arroz) y una ensalada.

Al explicar que los pacientes deben ser selectivos, la especialista propuso que se escoja entre cuatro posibles combinaciones de los elementos del plato navideño:

1. Hallaca, pan de jamón y pavo

2. Hallaca, ensalada de gallina y pan de jamón.

3. Hallaca, pavo y ensalada de gallina

4. Hallaca, ensalada de gallina y postre ligero.

“Hay que evitar lo que yo llamo el plato bomba, compuesto por hallaca, ensalada de gallina, pernil, pan de jamón, turrón, torta y licores, etc., que, además de su alta carga de grasas y calorías, puede provocar una indigestión que impedirá disfrutar de las fiestas, además de representar un riesgo para la salud”, concluyó Figuera.