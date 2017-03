Médico venezolano es nombrado “Investigador joven del año” en EEUU

El médico venezolano William Bracamonte fue premiado por la American Autoimmune Related Disease Association (Aarda) por su trascendental descubrimiento sobre células linfoides innatas, que podrían darle un fin a las pastillas para el corazón y a los inmunosupresores.

Fuentes: GV/Recopilación

Según la publicación de la revista Sala de Espera en marzo es la primera vez que entregan galardones a una persona de 35 años.

Bracamonte, como estudiante de medicina en la Universidad Central de Venezuela, publicó varios artículos en revistas regionales y fue coautor de diversos libros de Biosfísica y Fisiología, que sirvieron de “vitrina” para recibir oferta de realizar un doctorado en Wisconsin, EEUU.

“Me siento tan atribulado como orgulloso. La decisión de quedarme aquí no fue fácil y aún me causa desazón. Me hubiera gustado descubrir algo más modesto, pero pudiendo aportar directamente al país, sin separarme de mi familia. Pero sé que en Venezuela desafortunadamente no hubiera podido hacer nada en términos científicos. De hecho mi doctorado lo costeé yo…”, comentó.

En, 2014 el médico ganó el premio del “World Transplant Congress”, debido al descubrimiento de unas células que podrían evitar que los trasplantados tomen inmunosupresores de por vida.

De esa manera, los resultados de sus investigaciones fueron aceptados para publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences, una de los cinco revistas de mayor impacto de Inmunología.