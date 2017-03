Progesterona: Aliada del embarazo seguro

El cuerpo humano es perfecto, y mucho más el de la mujer, quien pasa por ciclos de vida, incluyendo la gestación, que ameritan una adaptación impresionante para que todos los componentes funcionen de manera coordinada sin dejar, prácticamente, márgenes de error.

En este sentido, el doctor Luis Alfredo Sánchez, especialista en ginecología, obstetricia y endocrinología de la reproducción, explica que la progesterona, en condiciones normales, es una hormona que produce la mujer en la segunda mitad del ciclo menstrual después que ha ocurrido la ovulación y durante todo el embarazo (las primeras 8 semanas la produce el cuerpo lúteo –especie de glándula que se forma en el ovario después de la ovulación- y después de las 9 semanas de gestación la produce la placenta). Sin embargo, existen complicaciones que pueden poner en riesgo el embarazo y que ameritan la atención del especialista.

“De acuerdo con un estudio avalado por Center for Reproductive Biology Science, Department of Obstetrics and Gynecology of The University Southwestern Medical Center (Dallas, Texas) en promedio de 10 al 15% de los embarazos van a tener al menos una amenaza de parto pre término; 6% de las parejas tiene perdida fetal recurrente; 10% de las embarazadas tendrá una amenaza de aborto; 7% de las mujeres en edad reproductiva tienen ovulación inadecuada con síndrome de ovario poli quístico” puntualiza Sánchez .

Tratamiento con progesterona

En algunas ocasiones es necesario administrar progesterona natural micronizada para suplementar la producida por el organismo de la mujer embarazada. Este tratamiento se utiliza para tratar una gran cantidad de condiciones que ponen en riesgo el bienestar de la gestación.

La progesterona natural micronizada puede ser aplicada cuando hay amenaza de aborto, abortos a repetición, pérdidas del embarazo por incompetencia del cuello uterino, amenaza de parto pre término (antes de que el feto esté listo para el nacimiento), después del embarazo logrado por tratamientos de reproducción asistida, en los cuadros de ausencia de ovulación crónica, como tratamiento para lesiones del endometrio (recubrimiento interno del útero) y como tratamiento de la peri y la postmenopausia.

Una aliada en el embarazo

El doctor Sánchez asegura que la progesterona natural micronizada ayuda a normalizar el desequilibrio hormonal subyacente y estabilizar el endometrio, que es el lecho que alberga al embrión durante las primeras etapas de la gestación; también actúa inhibiendo las contracciones uterinas.

“Es una hormona 100% natural que restablece la condición ideal de la embarazada y disminuye ciertos aspectos riesgosos del embarazo, promoviendo la relajación del musculo de la matriz, inhibiendo las contracciones del útero, y en las primeras semanas del embarazo, promueve la firmeza del endometrio para que no se desmorone y se vaya a desprender el saco gestacional.

En cuanto a la prescripción de esta terapia, es importante recordar que todos los medicamentos tienen sus riesgos y deben ser administrados bajo estricta vigilancia médica. “Aun así, por ser una hormona que existe en condiciones fisiológicas, es muy segura de usar y está contraindicada (únicamente) en casos de alergia. No hay ningún efecto secundario en el bebé, mientras que en el caso de la madre puede causar somnolencia, náuseas y mareos”, finalizó Sánchez.

Información de nota de prensa.