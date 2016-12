Viviendo la menopausia con actitud positiva

Según la doctora Natale, especialista en ginecología, la menopausia no es una enfermedad, es un evento fisiológico normal en la vida de la mujer con cambios biológicos y psicosociales/ Foto: Cortesía

Todas las etapas de la vida, sugieren cambios tanto en el estilo de vida, como en el comportamiento de las personas y sus manifestaciones emocionales. Para vivirlas plenamente, la actitud positiva juega un papel muy importante, porque gracias a ella, tendremos una experiencia positiva aunque las circunstancias sean un poco adversas. Un ejemplo de ello, es la llegada de la menopausia.

De acuerdo con la doctora Elizabeth Natale, especialista en ginecología, la menopausia no es una enfermedad, es un evento fisiológico normal en la vida de toda mujer con cambios biológicos y psicosociales, que está caracterizada por la falta permanente de ciclos menstruales como resultado de cambios hormonales por el cese de la función ovárica en su producción de estrógenos, progesterona y andrógenos.

“La edad promedio de aparición está entre los 48 y 52 años. No existe relación entre la edad de la menarquía (primera menstruación) y la menopausia, su aparición está relacionada a factores genéticos y no ocurre de un día para otro, debe transcurrir un período de 12 meses sin ciclo menstrual para hablar de menopausia, ese período previo se denomina “perimenopausia” y puede durar más de 5 años, en los que los ciclos menstruales pueden ser irregulares acompañados o no de algunos síntomas asociados a la falla de estrógenos”, explicó Natale.

Es importante destacar, de acuerdo con lo señalado por la especialista, que su aparición no siempre está acompañada de síntomas y tampoco hay ninguna condición que permita predecir quiénes los van a presentar y quiénes no.

Algunos estudios asocian la presencia o no de los mismos a factores étnicos, demográficos, psicosociales y actividad física.

“Los síntomas más frecuentes asociados a la falla de estrógenos en la menopausia son: los síntomas vasomotores o sofocos, sudoración nocturna, cambios a nivel de piel por la pérdida de colágeno, disminución de la agudeza visual, incontinencia urinaria, resequedad vaginal, tendencia a ganar peso, dolores osteo articulares, ansiedad, insomnio, irritabilidad, falta de energía y disminución de la libido”, enumeró la especialista.