Eclipse anular de sol atrae a miles de espectadores en Argentina

Miles de personas acudieron hoy a observar un eclipse anular de sol en diferentes puntos de Argentina, como en la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde investigadores, astrónomos y aficionados pudieron disfrutar del fenómeno con un 97,8 % de visibilidad.

El anillo de fuego, como se lo calificó en los medios argentinos, comenzó a formarse a las 09:24 hora local, dibujó una circunferencia casi perfecta en torno a las 10:38 y se deshizo pasadas las 12:00 hora local, cuando la luna dejó de ensombrecer la luz solar en el hemisferio sur.

Muchos medios locales de Argentina hicieron trasmisiones especiales desde la Patagonia y ofrecieron en vivo a los espectadores este episodio astronómico que no volverá a repetirse tal cual hasta 2027, de acuerdo con los investigadores.

On Sunday, the moon will pass in front of the sun, transforming rays of sunlight across parts of South America, southern Africa & Antarctica pic.twitter.com/PXNkCSdqJy

— NASA (@NASA) February 26, 2017