Celebración del carnaval 2017 toma los espacios públicos de El Hatillo

Con música, desfiles, actividades deportivas y planes para los más pequeños se celebrará el Carnaval 2017 en los espacios públicos del municipio El Hatillo, esto como parte de la programación diseñada por la alcaldía a través de su instituto de cultura, turismo y deporte, Vive El Hatillo, para el disfrute de vecinos y visitantes del 25 al 28 de febrero.

Durante los cuatro días de fiestas carnestolendas se contará con música de ambiente todas las tardes en la Plaza Bolívar del pueblo de El Hatillo.

El sábado 25 iniciamos con el cierre de la recta de La Lagunita desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m; así adultos y pequeños podrán aprovechar, cómo es tradición, estos espacios para caminar, trotar, jugar, montar bicicleta y patineta, entre otros. Igualmente ese día a partir de las 2:00 p.m se realizará una simultánea de ajedrez en la Plaza Bolívar del pueblo de El Hatillo en alianza con la Academia Nacional de Ajedrez.

Entretanto, el domingo 26 se activa el Circuito Deportivo de La Lagunita que incluye el cierre de la recta desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 m; las clases gratuitas de yoga serán a las 9:00 a.m. y entrenamiento funcional a las 11:00 a.m en la redoma, así como zumba en el Centro Empresarial La Lagunita a las 10:30 a.m.

Ese día también se podrá disfrutar de una sesión de terapia del ritmo, Tucuplás, en el Centro de Arte de El Hatillo a las 11:00 a.m. Mientras una actividad recreativa para niños se llevará a cabo en la Plaza Sucre con el artista plástico local José Duque a partir de las 3:00 p.m.

El cierre de la recta de La Lagunita se extenderá durante el lunes y martes de carnaval de 6:00 a 9:00 a.m. El lunes 27 se llevará a cabo la tradicional Comparsa de Mina, Tambor y Clarín organizada por la comunidad de El Calvario que sale desde la zona popular a las 3:30 p.m hasta llegar a la Plaza Bolívar.

El martes 28 concluyen las celebraciones con un día lleno de actividades en el pueblo de El Hatillo. El cronograma inicia a las 10:30 a.m. con una clase gratuita de zumba, continúa a las 3:00 p.m. con el Picnic de Palabras de Cuentos del Escarabajo. Para el cierre se realizará la elección de los Mini Reyes del Carnaval con los niños que vayan disfrazados a la Plaza Bolívar y quieran participar en las categorías tradicional, creativo y reciclable.

En estos días, tanto la Alcaldía como actores culturales, aliados e institutos autónomos trabajarán una vez más de manera conjunta para ofrecerles a los hatillanos y visitantes actividades diversas que van de lo tradicional a lo moderno, generando espacios para el encuentro ciudadano bajo un ambiente de seguridad y resguardo por parte las autoridades correspondientes que estarán desplegadas de manera especial durante los días de asueto carnestolendo. La invitación es a vivir la tradición, música y color del carnaval en El Hatillo.

