José Antonio Perrella relata su sueño de reconstruir a Venezuela

El libro es un anhelo materializado, movido por el deseo de reconstrucción en positivo de una nación. Es una historia posible, con tiempo y hechos, que desliza este empresario venezolano a través de su narración dotada de un romance central que envuelve al lector desde el principio de sus páginas

Ante la adversa realidad actual y con la intención de ofrecer una visión positiva de una nación posible, organizada, capaz, participativa, pujante y próspera; el empresario José Antonio Perrella decidió alternar su trabajo formal con su rol ciudadano, e incursionar en la escritura de un libro que transmitiera su sueño de país.

Tras año y medio de plasmar en papel su novela, precedida por un trabajo de investigación de acciones factibles para la reconstrucción de Venezuela, así como de la conformación de la Fundación Cuatropés, como organización a cargo de promover ediciones y Proyectos Para el País Porvenir; Perrella bautizó el pasado 22 de febrero en el Trasnocho Cultural de Caracas su primera obra junto a familiares y amigos, quienes disfrutaron de las palabras a cargo de Laureano Márquez, siempre llenas de humor inteligente y reflexión.

“Como aquella historia que cuenta que un colibrí se esforzó llevando pequeñas cantidades de agua en su diminuto pico, convencido de que hacía lo que debía para apagar el fuego que incendiaba el bosque en el que vivía; José Antonio Perrella ha hecho hoy lo que tiene que hacer: escribirnos este libro para ponernos a pensar sobre nuestro destino, y sobre cómo creativamente podemos incidir en él, para tener un país del porvenir; que sea pasado, futuro, esperanza y sueños”.

Por su parte, Perrella manifestó la razón de la catarsis que le motivó a escribir su novela: “me sirvió de desahogo para criticar el presente, el pasado; pero ante todo quería escribir sobre el futuro, sobre mi idea, mi sueño de país. En ella el lector se encontrará con una nación que no es Suiza, ni España, ni Estados Unidos; es Venezuela: sabrosa, complicada, informal, pero es más normal; no me planteé una utopía sino un país posible que en algunos aspectos seguramente ya tuvimos antes de los años 60”.

“Ellos vivieron en el país porvenir” narra una historia de amor que muchos soñarían, enmarcada dentro de un juego de tiempos futuro-presente y un pasado-actual de una Venezuela democráticamente recuperada, tras una profunda transformación, que la hace distar mucho de lo que es hoy, y de lo que fue antes.

Sus protagonistas principales, Isabel y Alfredo, así como otros secundarios, viven en la Venezuela del futuro. Los personajes son desarrollados con profundidad psicológica y ciudadana. Sus vidas se describen en esa Venezuela del futuro pero también retroceden a épocas en las que, siendo ellos mucho más jóvenes, vivieron lo que hoy en 2017. Así mismo, en la aventura de contar sus historias, en algún caso se retrocede aún más, revelando la vida de sus padres y hasta de sus abuelos, las que se desarrollaron en el país de antes.

Las vicisitudes por las que Isabel y Alfredo pasan, las experiencias que viven y las interacciones que conectan a los personajes con su ciudad, con su país, permiten describir con cierto nivel de detalle cómo funciona esa Venezuela. Los sistemas de transporte público, el de educación, la seguridad ciudadana, el turismo y el sistema de salud, son aspectos que vemos materializados.

La Venezuela del futuro, la del presente y la del pasado se presentan analizadas y criticadas con delicadeza y respeto, pero también son implacables. Incluso en ese país con el que el autor sueña, hay cuestionamientos fuertes, lo que le confiere un realismo de conciencia profunda y seriedad a los planeamientos que esta obra presenta.

Uno de los principales aportes del autor es que no solo visualiza y propone las transformaciones de fondo de ese país, sino que además explica cómo se llegó a él. De manera didáctica y pormenorizada cuenta qué tuvo que suceder, cuáles medidas se tomaron y cómo fue el comportamiento ante esas resoluciones del país y de su pueblo.

Los personajes, venezolanísimos, humanos y apasionados, son descritos lo suficiente como para acercarnos a ellos, admirarlos, criticarlos y vernos representados en sus padeceres, en sus maneras de ser y de actuar. Sus historias verosímiles nos acercan y nos identifican con ellos.

Con intrigas y suspenso que nos mantienen pendientes de qué sucederá, con escenas asombrosas, eventos que nos espantarán y otros que nos refrescarán, transcurre la novela que se intercala con la descripción de ese país y la manera de llegar a él.

Es una novela venezolana, para venezolanos, llena de realismo, sensibilidad, reflexión y críticas, pero ante todo cargada de positivismo, esperanza, propuestas y de una profunda ilusión en lo que puede ser posible y está cada vez más cerca.