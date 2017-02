Maricruz Quintero se une a las voces más impactantes de Hispanoamérica

Como remanso para el alma nace este tema musical escrito por el cantautor venezolano Ilan Chester, magistralmente interpretado por Maricruz Quintero y el dueto One Voice. Como lo describe su letra un regalo para Venezuela, una oración que cobra gran fuerza a través de la música. A este gran proyecto musical se unieron Frank Quintero, Leo Quintero, Otmaro Ruiz y Juan Marcos Millán.

La nueva apuesta musical de Maricruz Quintero es un halo de oración que propone creer, mantener la fe, y con su voz acompañada de Roberto Carlos Perozo y Álvaro Luis Vargas, “One Voice” rinden honor a la pluma del maestro Ilan Chester.

“Estoy muy agradecida por sus afectivos y constructivos comentarios, me llenaron de ganas y de ímpetu. Ha crecido Dulce Hogar. Otmaro Ruiz, quien es parte de mi vida musical y de mi corazón y a quien le profeso una gran admiración le monto unos pianos maravillosos. Mis pupilos y grandes amigos Álvaro y Roberto del grupo One Voice, le grabaron unas voces tan hermosas que les profundizó el concepto. Mi compadre Juan Marcos Millán fue un gran apoyo al respecto todo en la mezcla. Frank y Leo fueron mis dos Ángeles guardianes. Me siento muy agradecida con ellos y a ustedes por su afecto. Gracias a eso me volvieron las ganas de cantar” comentó a través de sus redes sociales la interprete.

El tema musical será lanzado en las emisoras venezolanas para así iniciar un año que augura para la carrera musical de Maricruz Quintero gran voz y parte de la “Dinastía Quintero” recorrer nuestra gran casa #Venezuela con este mensaje que Chester a puesto en sus manos.

“Para nosotros es un inmenso honor poder acompañar a nuestra amada, admirada y respeta amiga Maricruz Quintero, desde el monto que recibimos la llamada y nos entrego el tema supimos era un gran regalo, y desde entonces fluyeron nuestras voces” dijo Álvaro Vargas; voz en el dueto One Voice.

La canción será también lanzada a través de las plataformas digitales de los artistas para que el público pueda descargarla y disfrutarla. También haciendo click aquí puedes escucharlo: https://soundcloud.com/official-one-voice/dulce-hogar

“Dulce hogar es ese canto que nos hace falta en momentos donde creemos que todo es imposible, poder junto a Álvaro ser parte de este proyecto y acompañar a una gran maestra como Maricruz es un honor inmenso”, mencionó Roberto Perozo; cantante del dueto One Voice.