“Tiempos de Broadway” llega a la Sala Cabrujas

El proyecto cultural “Tiempos de Broadway” presentará su espectáculo musical Tiempos de amor, en una función que tendrá lugar este sábado 11 de febrero a las 2 p.m., en la Sala Cabrujas de Cultura Chacao, bajo la dirección general y producción de Rose Ordóñez.

Formado por un grupo de jóvenes intérpretes, “Tiempos de Broadway” se caracteriza por presentar tributos de teatro musical en un formato de recital llamado “Cabaret”, en el que se combinan canto, actuación y danza, y donde el objetivo principal es mostrar al público que este arte y sus canciones pueden encajar en cualquier época, situación y contexto de nuestra sociedad, pues cuentan y recrean historias universales.

El repertorio abarca piezas de varias épocas, compositores y estilos, desde temas lírico-clásicos hasta popular-contemporáneos exclusivamente de musicales, y refleja los distintos escenarios donde el amor juega papel fundamental y decisivo en el desarrollo de la historia de cada personaje, recreando historias como la conocida tragedia shakesperiana Romeo y Julieta, sobre la cual se basaron autores de West Side Story al escribir la trágica historia de amor de María y Tony.

Los temas que forman parte del espectáculo se interpretan completamente en español y muchas de las letras han sido traducidas por los mismos integrantes del grupo, brindando al público venezolano la oportunidad de disfrutar la maravilla de los musicales en su propio idioma.

En esta tercera temporada de “Tiempos de Broadway” participan los intérpretes Adalhiza Herrera, Diana Bastardo, Jhosmir Abreu, Jorli Brizuela, Luis José Salazar, Marián Lorena Vázquez, Marián Varela, Omar Hokche, Verónica Sarache, y Rose Ordóñez., quienes dan vida a un programa que abarca temas como: El origen del amor (The Origin of Love – Hedwig and the Angry Inch), Es fácil (Easy as life – Aida), Te amaré (Come what may – Moulin Rouge), Sola yo (On my own – Les Miserables), entre otros.

El equipo creativo, encabezado por Rose Ordóñez (dirección general y producción), lo completan Gigi Ordóñez (dirección de arte y producción), Jorli Brizuela (producción) y Marián Vázquez (asistencia de arte y producción).

El público podrá ver este espectáculo el sábado 11 de febrero a las 2 p.m., en la Sala Cabrujas de Cultura Chacao, ubicada en la Avenida Francisco de Miranda con 3º Avenida de Los Palos Grandes, C.C. El Parque, Nivel C-1. Las entradas tienen un valor de bs. 1000 y pueden ser adquiridas en las taquillas de la sala una hora antes de la función (solo en efectivo), o por transferencia a través del correo tiemposdebroadway@gmail.com