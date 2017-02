Actual ganador del Cy Young dice que el Clásico Mundial interfiere con la temporada

Rick Porcello Cy Young de la Liga Americana habló respecto a la justa y su decisión de no asistir al torneo internacional / Foto: Boston Globe

Rick Porcello Cy Young de la Liga Americana habló respecto a la justa y su decisión de no asistir al torneo internacional, de acuerdo con Rob Bradford de WEEI.com.

“En esta fecha no estoy listo para competir en un juego del Clásico de Mundial. Me siento muy bien en este momento, pero no es lo que mismo lanzar en el Spring Training. En este momento quiero enfocarme en trabajar el comando de mi recta y eso no puedes hacerlo en un juego donde estas enfrentando a Miguel Cabrera con corredores en segunda y tercera”, declaró Porcello.

Porcello quien tuvo una gran campaña la temporada pasada, terminó siendo el as del equipo, y terminó con una foja de 22-4 con efectividad de 3.15 en un total de 33 aperturas.

“Mi responsabilidad es con los Red Sox y tengo que estar seguro que estaré listo para competir con ellos, por eso debo prepararme bien” concluyó el actual Cy Young de la Liga Americana.