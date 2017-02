Adrián Solano: “Cuando la risa se vuelve ofensa deja de tener chiste”

El esquiador venezolano lamentó este viernes las "ofensas" que ha recibido a través de las redes sociales / Twitter @AlexGomez

El esquiador venezolano Adrián Solano, blanco de las burlas por su desempeño en la prueba de ‘sprint’ en el Mundial de Lahti, lamentó este viernes las “ofensas” que ha recibido a través de las redes sociales, y aseguró que continuará ofreciendo su “mayor esfuerzo” en las pistas.

“Yo también me río de mis caídas, pero cuando la risa se vuelve ofensa e insulto deja de tener chiste”, dijo en entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Solano debutó ayer en competencias internacionales y la difusión de un vídeo en el que se aprecia su desempeño a trompicones desató la mofa y la ira de sus compatriotas.

Solano fue el último entre 156 esquiadores, a 10 minutos del líder en ‘sprint’.

“Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto (y) el país también”, escribió un usuario de Twitter.

Por su desempeño Solano fue catalogado por los medios de su país como “el peor esquiador de todos los tiempos”, aunque él parece no darle importancia a estos dichos y señaló que tiene “invitaciones para entrenar en Rusia, Bélgica, Polonia y Finlandia”.

“Mañana (sábado) orgullosamente regreso a Venezuela. Sé que no tengo la preparación y características de un atleta de esquí profesional, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, dijo.