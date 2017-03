Adrián Solano: “Yo sabía que no iba a ganar”

“Con el mes de entrenamiento en Suecia yo sabía que no iba a ganar", señaló Solano / Foto: Archivo

Adrián Solano, catalogado como el peor esquiador del mundo tras su participación en Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 2017, aseguró que desde el inicio de su entrenamiento sabía que no iba a ganar.

“Con el mes de entrenamiento en Suecia yo sabía que no iba a ganar, ni tener el mismo desempeño de los que han practicado más tiempo sobre la nieve”, señaló Solano en una entrevista al canal de televisión RT.

“El peor esquiador del mundo” argumentó que el motivo por el que no pudo llegar a Suecia fue porque las autoridades de inmigración en un aeropuerto de Francia consideraron que no cumplía con los requisitos para ingresar a los países de la Unión Europea.

Solano, quien es conocido a nivel mundial por su pésima actuación en el mundial de Esquí, indicó que empezó a practicar ese deporte porque se considera alguien distinto.

“No me gustan las cosas iguales al resto. Mientras a algunos les gusta el béisbol o el fútbol, a mí me gusta el esquí. Me pareció algo distinto, me pareció diferente”, comentó.

El esquiador fue el único de su grupo que se atrevió a representar a Venezuela en la competencia internacional.

“Todos ponían escusas para no participar; pero yo, como no quería tener tiempo de ocioso, fui el único que quedó de los que estaban en entrenamiento”, narró Solano.