Asdrúbal Cabrera arremete contra Vizquel y Guillén por su exclusión del Clásico

Cabrera indicó que se concentrará con los metropolitanos para la pretemporada de las GrandesLigas / Foto: @VamosACanchas

Asdrúbal Cabrera manifestó su disgusto con Omar Vizquel y Carlos Guillén por dejarlo fuera de la selección de cara al Clásico Mundial de Beisbol, según una entrevista al diario Líder.

Tras finalizar los entrenamientos no oficiales de la selección, el campocorto de los Mets de Nueva York tenía conocimiento de tener un lugar en el róster de 28 para el Clásico Mundial de Beisbol. Sin embargo, se enteró por las redes sociales que no estaba en la nómina vinotinto.



“Me cayó mal, obviamente. Le escribí a Omar Vizquel y él me llamó. Me dijo que apenas se estaba enterando y que fue una decisión que tomó Carlos Guillén solo”, comentó Asdrúbal al hilo telefónico.

Aunque Guillén comentó en varias entrevistas que el campocorto estaría disponible para la segunda fase del evento mundialista. Pero el propio pelotero indicó que se concentrará con los metropolitanos para la pretemporada de las GrandesLigas.

“Yo no puedo trabajar con gente tan poco seria. Yo respeto para que me respeten y me irrespetaron. Me molesta que Guillén esté declarando que estoy disponible para la segunda ronda. Eso es negativo. No voy a ningún lado”, declaró.

El infielder criollo admitió que se comunicó con Carlos Guillén y que la conversación no fue positiva para su continuidad en la selección de beisbol,

“Ayer me llamó Guillén como a las cinco de la tarde, y me dijo que yo había puesto muchos peros para ir al Clásico. Como que no fue así”, indicó eufórico. “Yo sí lo insulte. Soy un tipo de respeto, me gusta hacer las cosas bien, pero un personaje así no merece respeto”.

Con respecto a asistir a la segunda fase del Mundial, Cabrera aseguró que no tiene la disposición de acudir. “Yo no podía ir a ser banca. Este año seré agente libre. Además, Vizquel me dijo que íbamos a jugar todos. Guillén fue quien me sacó. No se puede permitir que una sola persona haga todo lo que quiera. Carlos Guillén es un falta de respeto”.