Barcelona anuncia el regreso de Ronaldinho al club

El FC Barcelona y el brasileño Ronaldo de Assis Moreira han alcanzado un acuerdo para que el exfutbolista azulgrana sea embajador del club los próximos diez años.

La firma de este acuerdo se llevará a cabo mañana en el palco del Camp Nou, acto al que asistirá el jugador y el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y en el que se permitirá la presencia sólo de fotoperiodistas.

En el rol de embajador, Ronaldinho representará al FC Barcelona en actos internacionales y nacionales, convirtiéndose en un activo que la entidad azulgrana también quiere explotar en su proyecto Legends, integrado por exjugadores del club, que participan en partidos amistosos por todo el mundo para fijar la marca Barça.

En el acuerdo también se contempla la colaboración entre el Barça y las academias de fútbol del jugador. En este sentido, el Barcelona le tiene reservadas inauguraciones de escuelas del Barça por todo el mundo.

Ronaldinho ya fue una de las bazas que jugó el Barcelona el verano pasado cuando abrió una oficina comercial en Nueva York, y el brasileño fue el gancho más popular que ofreció el club.

La apuesta por el jugador brasileño se cimenta en su popularidad y la huella que dejó en el Barcelona cuando llegó en el verano del 2003, pues existe un convencimiento casi unánime en el barcelonismo que su fichaje permitió hacer un punto de inflexión en la historia reciente del club. Tras su marcha, en el 2008, Ronaldinho logró dos Ligas y una Liga de Campeones, además de un Balón de Oro.

🏆🔊 @10Ronaldinho: "I will bring my Ballon D'Or to the FC Barcelona Museum soon so it can be displayed here" 🔝 ⚽️ #Ronaldinhoisback pic.twitter.com/Mcizyk93SM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 de febrero de 2017