Brooke Henderson, una prodigiosa pegada desde el tee

La encantadora golfista ya con 19 años hoy posee 8 títulos profesionales, 3 de ellos en el LPGA, y ya está ubicada en el puesto No. 9 del ‘Rolex Rankings’ / Foto: Cortesía Alchetron

Mucho se habla de la golfista canadiense Brooke Henderson de 19 años, quien en el 2015 fuera nombrada ‘Atleta del Año’ por la prensa canadiense, gana su primer major a la edad de 18 en el 2016 KPMG Women’s PGA Championship, para convertirse en la más joven en la historia en ganarlo para ascenderla al Top-10 del Ranking Mundial de Damas (Rolex Rankings).

Daniel Alfredsson estaría orgulloso de los logros de la “pequeña” Brooke, probablemente el más grande jugador que has tenido los Senadores de Ottawa, y sin embargo, “la poderosa leyenda del NHL (National Hockey League) no generaría la convincente combinación de la feroz como gracioso poder del drive de Brooke Henderson,” destaca nota de Mark Hayes en el site de LPGA Tour.

En tan sólo poco más de 24 meses de lo que podemos llamar su carrera profesional de golf, la encantadora golfista ya con 19 años hoy posee 8 títulos profesionales, 3 de ellos en el LPGA, y ya está ubicada en el puesto No. 9 del ‘Rolex Rankings’ a la fecha. Y una de sus fortalezas claves de su éxito es su prodigiosa pegada desde el tee.

Henderson tan sólo tiene 163 cms de altura de atlético poder compactados y tramitados por medio de su driver de 48 pulgadas de largo, recientemente sometido a algunos experimentos con su ‘fitter’ a la medida de Ping, según la nota de Hayes, destacando que esto son ¾ de su altura y con los más largos drives permitidos. Esto, combinado con uno de los swings más largos en el mundo del golf, caballero o dama, con una velocidad en la cabeza del drive casi sin rival en el LPGA Tour.

El ‘backswing’ del drive de Henderson le llega más allá del paralelo, pensemos en John Daly, luego deja caer sus brazos hacia dentro de manera que la cabeza del palo viene cayendo hacia la bola en un arco mucho más plano que sus colegas. Muchos han visto su original swing en sus presentaciones e incluso en la televisión y pudieran pensar que se parece a un swing de béisbol, pero es la misma Henderson que dice que es más como el swing de hockey que ella creció viendo el NHL.

Y no se trata de un swing fabricado o perfeccionado por alguno de los gurús del swing, “simplemente es un swing natural y propio. Ni siquiera pienso en ello,” observó Brooke para Hayes del LPGA Tour, y continuó diciendo, “yo crecí jugando hockey, creo que mi swing es más como un ‘slapshot’ (el tiro más difícil del hockey). Es el swing con el que crecí. Y es el mismo que tengo desde que tenía como 3 años, no ha cambiado mucho. Yo no soy mucho una jugadora técnica, soy más percepción y ‘feeling.’”

La ‘Deportista del Año’ en el 2015 manifestó que ella creció jugando con los palos de hockey más largos que su tamaño de pequeña, y subsecuentemente, aprendió a manejar un ‘shaft’ con un agarre (grip) de 4-5 cms. Esto sigue as´ˆ en la actualidad. “Solamente me siento más natural con el swing de esa manera,” observó. El año pasado hizo cambios en el largo del driver, llevándolo a 48 pulgadas, luego de ver y probar las opciones de 47” y un poco menos, cuando dijo, “conseguí un poco más de distancia. El miedo era que podía perder un algo de puntería, pero le empecé a pegar bastante derecho de todos modos, de manera que lo tomé, y parece estar funcionando muy bien.”

Eso pudiera ser un comentario bastante modesto de parte de la joven Brooke, quien se ha visto pegar drives de más de 320 yardas, una distancia que la sorprende incluso a ella misma. “Si, eso es largo, es genial,” comentó muy sonreída Henderson. “Probablemente yo estoy promediando las 270 yardas, poco más o menos, cuando pego uno muy bueno está sobre las 290 yardas, pero cuando le pego sobre las 300 yardas es mucho más que bueno. Es realmente genial.”

Hay números y estadísticas que otras no pueden superar, y que sólo unas pocas podrán igualar. Y esa es una de las razones del porqué ella, Brooke Henderson se ha vuelto una de las jugadoras más vistas en el golf femenino en la actualidad.

Photo by Bernard Brault, GOLF CANADA Edmonton, Alberta CN CANADIAN OPEN LPGA Royal Mayfair Golf Club Friday August 23rd, 2013 2nd ROUND Brooke Henderson LPGA Tour Golf

Antecedentes

Henderson nació en Smiths Falls, Ontario, Canadá, ganó el Canadian Women’s Amateur en el 2013 y llegó 2da en el US Women’s Amateur del 2014. Siendo todavía aficionada, ganó tres eventos del Canadian Women’s Tour y terminó empatada en el puesto 10 en el US Women’s Open a la edad de 16 años, como también ganó numerosos torneos de amateur y era la mejor rankeada en el mundo antes de hacerse profesional en diciembre del 2014. Desde entonces, ganó el primero agosto 2015 el Four Winds Invitacional del Symetra Tour, luego en el LPGA Tour gana el Cambia Portland Classic en agosto 2015, seguido del KPMG Women’s PGA Championship (major) en junio 2015, para ganarse el título de ‘Novata del Año’ esa temporada, y posteriormente, defiende exitosamente el Cambia Portland Classic en julio del 2016. Las cuatro victorias profesionales como amateur fueron el Beloeil Golf Club del 2012, Legends of the Niagara del 2014 y PGA Women’s Championship de Canadá en el 2014, todos tres del CN Canadian Women’s Tour. No. 9 del Mundo por el Rolex Ranking (271,06 Ptos./ 5,11 promedio/ 53 eventos) con 1 victoria, 3 Top-5, 6 Top-10 y 7 Top-25 en 12 presentaciones en majors (5) pasando el corte en todos ellos. Tiene ganado $ 1.854.243 dólares en su carrera.