Carlos González confirmó su presencia para el Clásico con Venezuela

El grandeliga venezolano de los Rockies de Colorado, Carlos González, descartó los rumores que negaban su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol, a realizarse en marzo, y afirmando que su disposición de estar con la selección no ha cambiado.

“No me molesta que se inventen noticias como la que se publicó hoy diciendo que los Rockies no me dieron permiso, ya estoy acostumbrado a que a veces algunos periodistas den informaciones falsas. Lo que me parece de mal gusto es que para dar veracidad a sus mentiras utilicen a mis familiares o allegados cuando nadie cercano a mi persona ha dicho tal cosa. Yo sí jugaré el Clásico y representaré a mi país con mucho orgullo”, expresó en un comunicado la estrella de Colorado.

González realizó esta declaración en alusión con la información dada por el periodista de Meridiano Televisión, Luis Arroyo, en las que afirmaba que el pelotero no iba a poder estar en el certamen debido a una negativa de permiso por parte de los Rockies.

La familia de Carlos González me cuenta que los Rockies de Colorado no le quiera dar a CarGo el permiso para jugar el Clásico Mundial… — LUIS ARROYO (@ELCHILI) January 25, 2017

El jardinero explicó en la misiva que lleva meses preparándose para afrontar este desafío con la selección, al mismo tiempo que espera tener otro buen año con el equipo de Denver.

“Estoy listo para el compromiso. He estado trabajando fuerte sin descansar y quiero dejar a mi país en alto”, sostuvo el pelotero.

