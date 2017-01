Conoce el deportista favorito de Trump

Una foto de Donald Trump durante el US Open de 2008 / Foto: EFE

En una de sus dos visitas a España, Donald Trump dejó una confesión que ahora rescata la prensa local. El ahora presidente de Estados Unidos reveló que su atleta favorito es Rafael Nadal por su mentalidad ganadora. Recientemente, el tenista mostró su desagrado por su llegada al poder.

“¿Saben quién es mi deportista favorito? Rafael Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar, siempre, siempre es un ganador”, afirmó Trump, en una charla que divulgó Antena 3 de España.

El presidente Donald Trump es un fanático del deporte blanco y era fija su presencia entre los palcos de Arthur Ashe, la pista central del Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, sede del US Open.

Pese a los elogios de Trump, el mejor tenista español del momento comentó en una reciente entrevista que el presidente de Estados Unidos no es de su agrado.

“Es verdad que la forma de hablar (de Trump) a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse… Como no soy de un perfil arrogante, no es mi estilo”, le dijo el viernes al diario El Español.