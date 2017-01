Dudamel sobre el arbitraje del Suramericano: “No nos regalen nada, pero no nos quiten”

El técnico criollo manifestó que el equipo expuso buen fútbol en la cancha y sólo una "jugada aislada" como fue el penal le costo la victoria / Prensa FVF

El seleccionador nacional Rafael Dudamel lamentó la equivocaciòn arbitral que impidió que la Vinotinto sub-20 sumara sus primeros tres puntos en el hexagonal final del Sudamericano frente a Colombia.

“El resultado final me deja un poco de amargura, porque nos empatan con un penal que no fue, ya pregunté en Venezuela, ya pregunté en Colombia, no fue penal. Se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten”, dijo en rueda de prensa.

La selección nacional se fue ganando al descanso con un golazo de tiro libre de Yeferson Soteldo y en el segundo mantuvo controlado el encuentro, hasta la equivocación del principal Jonhatan Fuentes.

“El enfoque era mantener nuestro orden, las indicaciones (del entretiempo) eran para destacar que hoy más que nunca debíamos ser sólidos defensivamente, cuidar los pequeños detalles”, sostuvo Dudamel.

El técnico criollo manifestó que el equipo expuso buen fútbol en la cancha y sólo una “jugada aislada” como fue el penal le costo la victoria.

“Considero que hicimos todo lo necesario para en un momento determinado, ya faltando 10, 15 minutos, controlar el juego. Una jugada aislada, que no fue penal, nos cuesta el triunfo, pero somos conscientes del buen partido que hemos hecho y eso nos va a dejar muy fuertes”, concluyó.