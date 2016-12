El fútbol sala y el fútbol playa destacaron por Venezuela en 2016

En fútbol sala Venezuela tomó dos bronces y una plata; el calendario comenzó en marzo con el Sudamericano Sub 17, realizado en Foz de Iguazú, Brasil, / Foto: Prensa FVF

Las especialidades de fútbol sala y fútbol playa venezolanos sostuvieron un ritmo ascendente durante 2016, luego de la participación en torneos internacionales de los cuales regresaron con múltiples medallas, para beneplácito de la Federación Venezolana de Fútbol, que impulsa estas disciplinas en su extensa programación anual.

Un total de tres medallas en el ámbito internacional logró la primera de estas facetas, mientras la segunda se trajo un metal para las vitrinas de la FVF, según lo precisó Rafael Almarza, miembro del Consejo Directivo de la FVF, y presidente de las Comisiones de fútbol sala y playa del organismo deportivo.

“Todo esto responde a una programación para la promoción del fútbol sala y fútbol playa en Venezuela”, esbozó Almarza. “Es producto del desarrollo, la constancia y la responsabilidad que hay entre los entrenadores y los futbolistas”.

En fútbol sala Venezuela tomó dos bronces y una plata; el calendario comenzó en marzo con el Sudamericano Sub 17, realizado en Foz de Iguazú, Brasil, donde los venezolanos conquistaron el tercer peldaño.

Posteriormente, correspondió participar en le Copa Libertadores Femenina de Clubes 2016, mediante el elenco de Estudiantes de Guárico que se quedó con el subcampeonato de la justa desarrollada en Chile, en agosto, tras perder con Barateiro de Brasil en la instancia decisiva cumplida en el Gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de Ñuñoa. Luego se conquistó la bronceada del Sudamericano Sub 20 masculino que se llevó a cabo en Uruguay este diciembre, cita en la cual el venezolano Wilson Francia atrapó el liderato goleador.

En lo relacionado con el fútbol playa, la representación nacional, se ubicó en el tercer puesto de la justa de Santos, Brasil, donde el nacional Alexander Vaamonde se ubicó primero en la lista de goleadores.

El fútbol sala en el ámbito nacional se realizó con éxito organizativo la Liga Nacional; además se jugó por primera vez la categoría Sub 20; para 2017, se incorporarán de forma obligatoria las categorías Sub 18 y Sub 20.