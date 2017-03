El look de Aubameyang que complica su relación con el Dortmund

Este gesto del jugador hacia su marca no gustó nada a la directiva y podría ser multado / Foto: Cortesía

Pierre Emerick Aubameyang no tiene interés de mejorar las relaciones con la directiva del Borussia Dortmund, en esta oportunidad no es por temas deportivos, sino por su renovado look.

Hace unas semanas el atacante ya incomodó al club tras asegurar que para crecer quizá debería probar fortuna en otro club. Al Dortmund le sentó tan mal que prohibió que le preguntaran sobre su futuro.

El delantero que es pretendido por los gigantes europeos sorprendió después de la victoria del Borussia Dortmund por 6-2 ante el Bayer Leverkusen con un peinado con el logo de la marca que lo viste (Nike), generando un conflicto de intereses con su club, que al Dortmund lo viste su competencia (Puma)

Este gesto del jugador hacia su marca no gustó nada a la directiva y podría ser multado.

“Esto será cosa de su patrocinador oficial, me parece a mí. Esperemos que sea algo puntual. El club vamos estudiar seriamente esta situación y tomaremos una decisión”, dijo Michael Zorc, director deportivo del Dortmun en Sky Sports.