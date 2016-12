“El Rey” regresa a la pelota criolla y enfrentará a Bravos

Hernández debutó en la LVBP a los 17 años con Cardenales de Lara, ahora lo hará con Navegantes del Magallanes / Foto: Prensa LVBP

Los Navegantes del Magallanes recibieron este miércoles, previo al compromiso contra los Bravos de Margarita, la incorporación de “El Rey” Félix Hernández, como uno de sus refuerzos para el cierre de la ronda eliminatoria.

“Estoy contento por estar aquí con los Navegantes del Magallanes. Lucir esta camiseta para mí realmente es un honor. Como fanático, estoy muy contento de estar aquí, me ha gustado mucho como ha sido el recibimiento a mi llegada y estoy realmente muy feliz”, indicó el astro de los Marineros de Seattle, luego de su primera práctica con la nave.

Hernández, quien debutó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional a los 17 años de edad y con los Cardenales de Lara, soltó el brazo en el Estadio Nueva Esparta para cerrar su plan de trabajo antes de su estreno esta temporada y su debut con el cuadro bucanero.

“Me recibieron de otra forma, fue diferente al que he tenido en otros lados”, expresó el carabobeño. “De verdad estoy muy emocionado por estar aquí y los muchachos me han tratado muy bien. Ya me puse en sintonía con Roberto Espinoza, hablamos del plan de trabajo para mi primera apertura y para lo que será mi actuación en los próximos días. La idea es ayudar al equipo a clasificar dando lo mejor de mí”, puntualizó el ganador del premio Cy Young en 2010.

En Venezuela, Hernández solo posee 27.2 entradas de trabajo durante la temporada 2003-2004. Realizó seis aperturas de las cuales ganó un juego y perdió otro, otorgó cinco boletos y ponchó a 21 contrarios para dejar efectividad de 4.23. Asimismo, en las Grandes Ligas, el valenciano suma seis presencias en el Juego de Estrellas (representando siempre a la Liga Americana), fue líder en victorias en 2009 (con 19 lauros) y mostró la mejor efectividad en 2010 y 2014.

Haz click aquí para leer la nota completa