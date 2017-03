Futbolistas de Argentina mantienen huelga y dicen que no jugarán en la Liga

El sindicato de jugadores anunció el pasado viernes que los futbolistas no se presentarán a jugar los partidos de la Liga / Foto: NextGoal

Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), dijo este jueves que los jugadores siguen en huelga y que no se presentarán a jugar en la decimoquinta jornada de la Liga argentina, que debe comenzar este viernes, a pesar de las “presiones” que sufren de los directivos de los clubes.

“Están diciendo que el paro se levantó, pero está todo igual. No hemos podido hablar con la comisión normalizadora (de Asociación del Fútbol Argentino (AFA)). Nos han presionado con quita de puntos y que están preparando equipos de juveniles”, dijo Marchi en rueda de prensa.

“No tenemos ninguna propuesta económica firme y seguimos sosteniendo que hasta que no esté depositado el dinero esta medida está vigente. Vamos a tener hoy una reunión con los futbolistas para explicarles esta situación”, agregó.

El sindicato de jugadores anunció el pasado viernes que los futbolistas no se presentarán a jugar los partidos de la Liga hasta que los clubes cancelen la deuda que tienen con ellos y que equivale a 260 millones de pesos (16,8 millones de dólares).

Esta mañana el Gobierno argentino oficializó el pago de 350 millones de pesos (22,65 millones de dólares) a la AFA por la rescisión del contrato del programa Fútbol Para Todos, por el que los partidos se emitían desde 2009 a través de canales de televisión en abierto.

“Hoy el dinero no está, en estos momentos no está. El dinero que aportó el Estado es un dinero que no alcanza a satisfacer las exigencias de los futbolistas. De los 350 millones hay clubes que están irregulares. No le podés tomar el dinero a los que hicieron las cosas bien. Nadie tiene que pagarle la deuda al otro”, añadió.

Marchi también denunció que los clubes están “presionando” a los jugadores para que se presenten a jugar los partidos.

“Los dirigentes son los que generaron está deuda, no están en posición de plantear nada. Necesitamos que se le pague a los futbolistas, seguimos sosteniéndolo. Le hemos planteado a la AFA que nos diga que dinero tienen a disposición y hasta ahora todavía no lo hicieron”, agregó.

El último partido de la Liga argentina, que lidera el Boca Juniors con 31 puntos tras 14 jornadas, se disputó el 19 de diciembre.