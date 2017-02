Griezmann asegura que es feliz en el Atlético y espera ganar títulos en él

El delantero francés se mostró "muy orgulloso" de su temporada pasada / Foto: Archivo

Es “feliz” en el Atlético de Madrid y espera “gana títulos” con el conjunto rojiblanco, así lo aseguró el delantero fránces Antoine Griezman.

“Me siento genial en el club y en Madrid. En lo personal estoy muy feliz, y en lo futbolístico estamos a punto de trasladarnos a un nuevo estadio, algo que es muy importante. Veremos qué nos depara el futuro, pero por ahora estoy muy feliz aquí y espero ganar títulos con este club”, declaró Griezmann al ser preguntado por su futuro en una entrevista en el portal web de la FIFA.

El delantero galo reconoció que haber perdido dos finales la pasada temporada -la de la Liga de Campeones con el Atlético y la de la Eurocopa con Francia- han supuesto “las dos grandes decepciones” de su carrera.

“Por eso uno de mis objetivos en el corto plazo es volver a jugar una final. Y esto convencido de que cuando eso ocurra, estaré en el lado vencedor”, afirmó.

Griezmann recordó que esas finales fueron “increíbles” tanto en la previa como durante los encuentros, ya que eran las primeras de sus carreras.

Perder los encuentros más importantes de su trayectoria “no fue fácil” y reconoció que no pudo mirar cuando el Real Madrid levantó la Liga de Campeones, algo que siempre le pasaba desde pequeño.

“La Eurocopa fue diferente, vi a Portugal celebrando porque me dije a mí mismo que la próxima vez sería mi turno, y que no podía tener una mejor motivación que eso”, explicó el delantero francés del Atlético, que desveló que no ha vuelto a ver ninguno de los dos partidos, aunque sí otros duelos tanto de la pasada ‘Champions’ como de la Eurocopa de Francia.

El delantero francés se mostró “muy orgulloso” de su temporada pasada y reafirmó el ascendente que ha tenido el entrenador argentino del Atlético, Diego Pablo Simeone, en su carrera.

“Él me ha cambiado. Ha añadido tantas cosas a mi juego que es difícil enumerarlas. Digamos que no podría haber sido considerado entre los mejores jugadores del mundo si no fuera por él. Más que nada me ha ayudado a ser más efectivo de cara a gol, aprovechar cada oportunidad y, por supuesto, correr y correr, trabajar duro por el equipo. No puedes tener éxito en el Atlético si no lo haces así”, aseguró Griezmann.