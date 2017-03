Guillén se pronunció sobre Adrián Solano: “No jodas más y anda a estudiar”

Para Guillén, el esquiador venezolano debería sentir “vergüenza” por lo hecho en Lahti / Foto: Farandisport

La repentina fama de Adrián Solano tras su pésima actuación en el Mundial de Esquí realizado en Finlandia no ha dejado indiferente a ningún venezolano, especialmente en las redes sociales, donde el novel atleta ha tenido la oportunidad de realizar entrevistas para múltiples medios de comunicación, recibiendo en cada uno de ellos un ola de improperios y descalificaciones.

A la pobre actuación de Solano se sumó este martes el ex pelotero y manager Oswaldo Guillén, quien envió un mensaje al joven maracayero para que retome los estudios y deje de “joder” con sus declaraciones a la prensa, las cuales calificó como “pendejeras”.

“No jodas más muchacho y anda a trabajar o estudiar”, escribió el estratega venezolano en un mensaje por la red social Instagram tras un video publicado de Solano en la cuenta 100xcientovenezuela.

Para Guillén, el esquiador venezolano debería sentir “vergüenza” por lo hecho en Lahti y, pese a darle “valor” a su aventura de llegar al Mundial de la disciplina, le hizo un llamado a dejar la tontería de seguir hablando de su actuación a través de los medios de comunicación.

“Vergüenza deberías tener, no por lo que hiciste por lo menos tienes valor, pero no me jodas más con tus pendejeras”, manifestó el dirigente y comentarista.