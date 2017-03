Hollis Stacy, la reina del playoff

Elevada al Salón de la Fama del Golf Mundial en el 2012 / Foto: Cortesía

Hay cierta magia que hace al campeón de un major. Estar en el umbral de la historia trae un poderoso e incalculable tipo de presión. Algunos jugadores responden a ella y otros no. Esta frialdad no puede embotellarse o explicarse fácilmente. Para algunos, como Phil Mickelson, lo ha aprendido por medio de duras lecciones. Para los más raros, afortunados unos pocos como Jack Nickalus, para quienes es un don natural. Hollis Stacy es una de esas sortarias. Había algo con las canchas brutales y extremas circunstancias que trajeron lo mejor de ella. “Cuando estoy en una cancha que no es muy buena, que está fácil, me duermo. Pero siempre me desempeño bien cuando la situación se pone difícil.,” comentó Stacy.

Este obsequio, conjuntamente con su maravilloso juego corto, le permitió ganarse cuatro majors en su carrera, incluyendo tres US Women’s Open, para un total de 18 títulos en el LPGA Tour, seis de los cuales fueron en desempate. Entre 1977 y 1983 Stacy registró un impresionante récord de 82 Top-10 en el LPGA Tour.

De aficionada también brilló, cuando en 1969 obtuvo su 1er US Junior Girls Championship, y lo hizo de nuevo en 1970, y en 1971, enfrentada a la estrella en desarrollo Amy Alcott, ésta forzó un playoff luego de birdie al 18, pero de nuevo Stacy se puso a la altura metiendo un putt para birdie de más de 5 metros, para convertirse en la única en ganar tres títulos US Junior Girls y seis títulos USGA. Elevada al Salón de la Fama del Golf Mundial en el 2012.