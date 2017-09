Ivan Rakitic: “Jugando a este nivel es difícil ganar al Barcelona”

"La ilusión está en todas las competiciones que jugamos y solo tenemos que mirar al siguiente partido y disfrutarlo", comentó el jugador / Foto: EFE

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic considera que “jugando a este nivel” resulta “difícil ganar al Barça”, después del bueno inicio del equipo azulgrana tanto en la Liga como en la Liga de Campeones.

El centrocampista croata reconoció que ha tenido un inicio “bastante bueno” de temporada que confirmó marcándole un gol a la Juventus en el partido de la Liga de Campeones el pasado martes en el Camp Nou. “Tengo que seguir así”, comentó el jugador.

Iván Rakitic y Jordi Alba participaron esta tarde en un acto publicitario de la firma Adidas jugando un pequeño partido dentro del Torneo Tango organizado por la firma de material deportivo.

El croata dijo que la competencia en la posición del campo que él ocupa “siempre es buena” porque “obliga a cada uno a dar lo mejor de sí mismo y jugar siempre al cien por cien”.

El azulgrana destacó tras el triunfo ante la Juventus que “siempre es importante empezar ganando y más ante un rival que el año pasado no se nos dio bien”.

Rakitic aludió los “pequeños detalles y a estar unidos” cuando se requirió por la transformación del equipo después de caer de forma clara en la Supercopa de España contra el Real Madrid.

“Nadie quiere perder y ha sido importante empezar bien la Liga. La ilusión está en todas las competiciones que jugamos y solo tenemos que mirar al siguiente partido y disfrutarlo”, comentó el jugador.

Finalmente, el croata se refirió a no haya ningún jugador del Barça en el once ideal de la primera jornada de la Liga de Campeones a pesar del triunfo por 3-0 con la Juventus: “Las personas que lo deciden no acertaron al 100%, pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro”.