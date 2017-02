Josef Martínez, la última promesa que llega a la MLS

La nueva franquicia de la MLS, el Atlanta United, anunció de manera oficial la llegada del delantero venezolano Josef Martínez, que ha sido cedido por el Torino de la Serie A italiana y se convierte en la última promesa del fútbol latinoamericano que llega a Estados Unidos.

Tras el fracaso de la política de fichar a jugadores exfiguras con contratos millonarios que luego no aportaban nada de crecimiento futbolístico en el campo, la Liga Profesional (MLS) de Estados Unidos ha comenzado a trabajar con talento extranjero que pueda ser desarrollado.

Martínez, de 23 años, es el ejemplo más evidente, dado que llega para ocupar uno de los puestos de los denominados “jugadores designados”.

La etiqueta de “jugador designado” significa que el club puede sobrepasar el tope salarial de la liga para fichar a un futbolista.

El acuerdo con el equipo italiano también incluye una opción de compra, que rondaría los seis millones de dólares, si al final el Atlanta United, que debuta este año en la MLS, decide quedarse con el jugador.

“Estamos entusiasmados por conseguir a un jugador que se encuentra cerca de alcanzar el mejor momento de su carrera, además de poseer experiencia en competiciones de primer nivel en Europa y Latinoamerica”, declaró en el comunicado el presidente de Atlanta United, el inglés Darren Eales.

Martinez marcó 13 goles en tres temporadas y 76 partidos con Torino.

Mientras que en 37 partidos con la selección venezolana ha conseguido nueve goles, incluyendo cinco en las eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Estoy muy contento de formar parte de un gran proyecto”, declaró Martínez también a través del comunicado oficial ofrecido por el nuevo equipo de la MLS. “Pude ver la sede de entrenamientos y el estadio que construye el equipo, y supe que venir a Atlanta era la mejor decisión”.

Atlanta y Minnesota son los dos equipos de expansión que comenzarán a jugar en la MLS a partir de 2017.

Martínez, quien también jugó con Caracas y los equipos suizos Young Boys y Thun, tendrá como entrenador al extécnico del FC Barcelona y de la selección argentina, Gerardo “Tata” Martino.

Precisamente el técnico argentino fue el que más pidió la llegada de Martínez al que el pasado verano vio jugar en Estados Unidos con la selección de Venezuela durante la celebración de la Copa América Centenario.

Martino, desde que fichó por la nueva franquicia de la MLS, fue categórico al destacar que llegaba para desarrollar un estilo de juego propio desde la base de la estructura futbolística de la nueva franquicia y por lo tanto quería contar también con jóvenes talentos dentro del primer equipo.

Martínez será uno de ellos y de ahí el gran entusiasmo que ha generado dentro del Atlanta United su llegada como jugador que puede marcar goles, tiene ya experiencia internacional y se encuentra en plena fase de crecimiento futbolístico.

