Josua Mejías: “Queremos sumar tres puntos ante Perú”

Josua Mejías junto a Williams Velásquez, lideraron el cuarteto defensivo ante el combinado charrúa / Foto: Prensa FVF

La Vinotinto sub-20 pasó la página del encuentro ante Uruguay y ahora se enfocó en el compromiso ante Perú, el segundo para el combinado nacional en el certamen.

Josua Mejías junto a Williams Velásquez, lideraron el cuarteto defensivo ante el combinado charrúa, quienes se encargaron de cortar cada una de intentonas del combinado celeste.

“Fue un partido muy luchado desde el principio. Hicimos muy bien nuestro trabajo tanto en la defensa, como arriba y en el mediocampo. Hubo un gran desgaste físico, al igual que un gran esfuerzo de parte de todos mis compañeros. Fue un punto importante porque siempre empezar sumando es bueno ante un gran rival como es Uruguay y tuvimos un gran comportamiento como grupo, como equipo y como familia”, afirmó el central que pertenece a Carabobo F.C.

“Sabíamos que era un rival difícil, que no iba a ser nada fácil ese partido, había mucha ansiedad y muchas ganas por ser el primer partido del torneo, no pensábamos que íbamos a perder, pero sí que podíamos ganar o sacar un punto, teníamos esas ganas de jugar y disputar ese partido. Los estudiamos bien, además el cuerpo técnico hizo un buen trabajo. No sabíamos que iba a ser tan difícil, pero si teníamos puesta la mente que podíamos hacer las cosas bien”, agregó.

Para el próximo partido, el combinado dirigido por Rafael Dudamel tiene tres días de descanso, un factor que le permitirá llegar totalmente recuperados del primer compromiso.

“Eso nos ayuda a recuperarnos en la parte física, todos nos sentimos bien en ese aspecto. Hubo un gran desgaste, pero estamos bien- Trabajamos muy bien en Mérida y toda esta pretemporada que hemos tenido para el Sudamericano. Estamos bien físicamente, estos tres días nos permiten preparar el partido contra Perú y sumar de a tres que es lo que queremos”, resaltó.

La Vinotinto ya conoce a la selección peruana

La selección nacional sub-20 ya enfrentó en la fase de preparación al conjunto peruano, lo que le permitirá tomar algunas precauciones para el compromiso de este lunes en el estadio Olímpico Ciudad de Ibarra.

“En el Torneo de los Andes empatamos contra ellos. Fue un partido fuerte y difícil, como todos los que jugamos allá, ellos llegan con un poco más de desgaste físico que nosotros que venimos con tres días de descanso, hay que aprovecharlo, queremos sumar de a tres y sé que lo lograremos con el favor de dios”, dijo.

“Es un equipo rápido por las bandas, pero nosotros vamos a saber presionarlo bien, aprovechar los espacios que ellos nos dejen, con nuestros jugadores que son bastante rápidos adelante. En el mediocampo son fuertes, pero en defensa podemos hacerle un poquito de daño”, agregó.

La pareja de centrales fue uno de los puntos fuertes de la Vinotinto ante Uruguay, lo que demostró el trabajo que en esa zona ha realizado el cuerpo técnico durante 17 meses.

“Con Williams (Velásquez) me siento muy cómodo jugando, es un gran jugador, considero que tenemos una buena armonía al jugar, nos comunicamos muy bien y eso nos ayuda a comportarnos muy bien en defensa y además considero que hay muy buena comunicación en toda la defensa”, soltó.

Ante Perú, el cuadro nacional buscará sumar su primera victoria y comenzar a encaminar su clasificación al hexagonal final.

“Siempre tenemos esa mentalidad, de tener el arco en cero, eso nos ayuda muchísimo porque al final del partido con un gol de nosotros podemos terminar ganando. Siempre debemos mantener la defensa firme con el arco en cero y vamos con esa mentalidad que sumar los tres puntos, sabemos que tenemos que luchar, no es nada más decirlo, sino demostrarlo en el partido. Esa es nuestra mentalidad, ganarle a Perú y Bolivia para así asegurar prácticamente nuestra clasificación a segunda fase”, cerró Mejías.