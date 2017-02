LeBron lidera una victoria increíble de los Cavaliers sobre Wizards

Nueva victoria de los renacidos Heat de Miami que llegaron a la undécima consecutiva, la segunda mejor racha en lo que va de la liga, y volvieron a se protagonistas en la jornada de la NBA, junto a los Cavaliers de Cleveland que ganaron a los Wizards de Washington en duelo de líderes de división.

El base esloveno Goran Dragic anotó 33 puntos e impuso la mejor marca de su carrera, con siete triples, que permitieron a los Heat vencer a domicilió 113-115 a los Timberwolves de Minnesota y establecer la mejor racha actual ganadora que hay en la NBA.

El pívot Hassan Whiteside aportó doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes, mientras que el equipo tuvo un 54 por ciento de acierto en los triples (15-28), que consiguió 10 más que los Timberwolves.

El pívot dominicano-estadounidense Karl Anthony Towns logró 35 puntos y ocho rebotes, que lo dejaron como el líder de los Timberwolves, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la cuarta derrota consecutiva que sufrió su equipo.

El base Kyrie Irving anotó 23 puntos, incluidos 11 en el tiempo de prórroga, y los Cavaliers derrotaron 135-140 a los Wizards.

Irving se encargó una vez más de conseguir los puntos claves que decidieron otro triunfo con suspense de los Cavaliers (35-15), que ganaron el tercer partido consecutivo, incluido el triple a falta de 35 segundos de la prórroga que decidió el triunfo.

Junto a Irving, el alero estrella LeBron James aportó un doble-doble de 32 puntos y 17 asistencias, la mejor marca de su carrera profesional en esa faceta del juego.

