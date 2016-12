“Lobo” Guerra tiene precontrato con Palmeiras

Alejandro Guerra fue el mejor jugador de la Copa Libertadores 2016 / Foto: As

El futuro del mediocampista venezolano Alejandro “Lobo” Guerra estaría en las filas del Palmeiras de Brasil, así lo confirmó Juan Carlos de la Cuesta, presidente del club Atlético Nacional de Medellín.

No hay nada oficialmente cerrado pero se tiene un precontrato con Palmeiras, declaró el dirigente del verdolaga al portal AS. “Esperamos que en el tras curso de los días ir cerrando esta operación. No está concluida 100%. No sabemos si se cierra o no, pero sí hay unas bases y un avancen importante en esta negociación”.

“Queríamos continuar con él (Alejandro Guerra) y que siguiera en nuestras filas por lo que representa a nivel futbolístico y como ser humano, pero hay demandas del fútbol internacional”, señaló el presidente del club.

Nacional ya piensa en las incorporaciones y el remplazo que podría dejar el venezolano en el esquema de Reinaldo Rueda. De Cuesta reiteró que la intención del club nacionalista no es desarmarse. El juvenil Juan Pablo Ramírez se quedará en el equipo verdolaga y esperan que se consolide con un préstamo a Deportivo Táchira.