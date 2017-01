Manchester City presenta a su nuevo artillero, Gabriel Jesús

El delantero brasileño Gabriel Jesús fue presentado este jueves en el Etihad Stadium como nuevo jugador del Manchester City, que lo fichó para las cinco próximas temporadas.

Gabriel Jesús, que fue contratado el pasado verano por 27 millones de libras (31.216.860 de euros), procedente del Palmeiras, donde jugó el resto de la campaña 2016 y ganó el título de liga, ha recibido el pase internacional y podría debutar el próximo sábado en el partido de Premier League frente al Tottenham Hotspur.

“Quiero ganar títulos y el Manchester City es un club que está acostumbrado a ganar”, dijo el punta, de 19 años, en unas declaraciones a la página web de su nuevo equipo. “El City es un club que compite por el título en todas y cada una de las competiciones en las que participa”, agregó.

“Esa, y la presencia del técnico, Pep Guardiola, y del equipo que hay, fueron los factores por los que me decanté”, sostuvo.

Gabriel Jesús, que lucirá el dorsal número ’33’ -“la edad de Cristo”-, es el séptimo refuerzo de Guardiola desde su llegada, el pasado verano, al banquillo del City, tras John Stones (Everton), Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Schalke 04), Claudio Bravo (Barcelona), Nolito (Celta de Vigo) y Marlos Moreno (Atlético Nacional, cedido al Deportivo de La Coruña).

“Gabriel es un jugador muy técnico que estaba siendo seguido por algunos de los clubes más importantes de Europa, y estamos encantados de que haya decidido fichar por el City”, comentó el español Txiki Begiristain, director deportivo del conjunto mancuniano.

“Tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo y estamos deseando ver cómo sigue mejorando aquí en Mánchester”, añadió.

“Creo que con Pep Guardiola como entrenador y con la plantilla que tenemos, Jesús tiene la plataforma perfecta para alcanzar todo su potencial”, indicó.

Gabriel Jesus, que ayudó a la selección brasileña a colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, podría debutar el sábado, en la jornada 22 de liga ante el Tottenham.

El equipo de Guardiola marcha en quinta posición en la tabla, con 42 puntos, a 10 del líder, el Chelsea, y encadena dos derrotas en los últimos tres partidos de Premier.

