McLaren presenta el MCL32, el nuevo monoplaza de Alonso y Vandoorne

La escudería británica McLaren presentó este viernes en su sede de Woking (suroeste de la capital británica) el MCL32, el nuevo y flamante bólido con el que competirán en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2017 el español Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne.

El nuevo monoplaza, el primero de la nueva era de Zak Brown, cambia por completo la decoración de los últimos años y el naranja pasa a ser el color predominante, junto al negro que cubre los laterales y la aleta de tiburón.

El MCL32 cambia la nomenclatura habitual de los McLaren y abandona por primera vez desde 1981 las siglas MP, estrategia que adoptó Ron Dennis, antiguo presidente y director ejecutivo de la entidad, cuando llegó a la F1 con su equipo Marlboro Project Four.

El nuevo monoplaza, adaptado a las nuevas reglamentaciones aerodinámicas y con unos pontones refinados y la ya conocida aleta de tiburón, rompe con el pasado reciente de la escudería y recupera el naranja, un color reconocido en la casa, con el que pilotos de la categoría de Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna levantaron siete títulos entre los años 1984 y 1991.

— McLaren (@McLarenF1) 24 de febrero de 2017