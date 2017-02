Oswaldo Guillén: “Gracias a Dios no me eligieron para dirigir a Venezuela”

“Escogieron a un buen hombre como Omar Vizquel", expresó Guillén / Foto: El venezolano

Ser dirigente de Grandes Ligas y ser el único latino en ganar una Serie Mundial lo apuntalaban para eso no fue suficiente para que la Federación Venezolana de Béisbol tomara en cuenta a Oswaldo Guillén para ejercer como manager de la selección para venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, en lugar de provocarle alguna molestia, el estratega criollo cree que tal decisión es un alivio para su persona, puesto que sostiene que su manera de dirigir podría haber traído inconvenientes al equipo “por su manera de ser”.

“Hasta ahora no sé por qué no me eligieron”, le respondió Guillén a la periodista Shirley Vargnagy, agradeciendo a Dios tal decisión. “Todos los días le doy gracias a la virgen porque no me tocó a mí. Eso iba a traer muchos problemas por mi manera de ser”.

Tal designación cayó en las manos inexpertas de Omar Vizquel, a lo cual Guillén recalcó que es un pelotero “admirado por todos”.

“Escogieron a un buen hombre como Omar Vizquel, quien es admirado por todos los peloteros y eso es importante”, sostuvo el manager, quien dejó en claro que Venezuela tiene una enorme oportunidad de ganar el novel torneo.

El controvertido manager, campeón de los Medias Blancas en 2005, terminó dirigiendo este año en Venezuela y aspira regresar nuevamente con los Tiburones de La Guaira.