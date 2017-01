Rafael Dudamel: “Este punto nos hará despertar”

El seleccionador nacional habló de la dificultad del gol del combinado patrio en estas dos primeras presentaciones / Foto: Prensa FVF

El seleccionador nacional Rafael Dudamel reconoció que la Vinotinto sub-20 no jugó su mejor partido frente a Perú este lunes en su segunda presentación en el Sudamericano de la categoría; sin embargo, rescató que el equipo logró sacar un punto y un gran aprendizaje.

“Este punto, rescatado de esta manera, con coraje, con voluntad, más que con fútbol, como debía ser, nos ha dado una gran lección y estoy seguro que nos va a hacer despertar”, dijo el timonel en rueda de prensa, luego del 1-1 en el estadio Olímpico de Ibarra.

“Hoy hemos estado muy lejos de nuestro mejor nivel futbolìstico, tácticamente en la distribución de sus hombres Perú ha controlado por gran parte del partido la mitad de la cancha y ahí nos costó mucho generar nuestro juego, generar sociedades y debimos apuntar al juego largo para con Peña, Córdova y Soteldo poder estar más cerca del área rival”, añadió el timonel.

Dudamel aseguró que queda pendiente el trabajo de reencontrarse con la ideología de la vinotinto, con las sociedades y con la generación de juego.

El partido no salió como se había planificado, según expresó el timonel. “Contra Uruguay hicimos un juego muy fìsico porque el rival así lo exigía, hoy sabíamos, lo habíamos trabajado, lo habíamos hablado, había que jugar más y no estuvimos a la altura futbolisticamente y colectivamente hablando, del partido, declaró.

“El partido no me deja satisfecho, pero el resultado me deja tranquilo, porque dentro de un mal partido logramos rescatar un punto y tuvimos ocasiones de gol, añadió.

Asimismo, Dudamel expresó que el rival tuvo un gran mérito. “Hay que darle muchísimo mérito a un rival que supo desconectar nuestros mejores circuitos, aislarlos y evitar lo máximo posible que la pelota le llegara a nuestro armador (Yeferson Soteldo)”, dijo.

“Cuando a Soteldo no le llega la pelota al pie, sino que se traslada de un lado a otro en el juego aéreo, no podemos encontrar su mejor faceta; sin embargo, a lo largo del partido pudimos llegar a él en muchas ocasiones, donde demostró su calidad, su clase, su desequilibrio, generó muchas opciones”, ahondó.

Por otro lado, el seleccionador nacional habló de la dificultad del gol del combinado patrio en estas dos primeras presentaciones. “Nosotros tenemos delanteros con una buena capacidad de definición, pero en estos dos partidos que van de Sudamericano no han estado finos en ese último golpe. Lo importante es que generamos, si no tuviésemos generación de ocasiones si me pudiese angustiar un poco más; pero generamos”, expresó.

“Lo que más les he pedido es que entiendan que hay una zona de juego, de creación, de lucha, de ganar posición y ya después dentro del área hay una zona en la que debemos tener un poco más de frialdad para poder aprovechar un poco más todo lo que generamos. Esperemos que contra Bolivia y contra Argentina puedan aparecer de manera más concreta, (lleguen) los goles y que no tengamos que sufrir tanto, mucho menos con el resultado en contra”, añadió.

La Vinotinto tiene en este momento dos puntos y sus posibilidades se mantienen intactas. “Con dos puntos y seis aún por disputar dependemos de nosotros”, recordó Dudamel, quien además acotó que “tienen que jugar nuestros rivales y puede terminar dándose que sus resultados jueguen a favor nuestro”.

Preparados para rearmarse

El mediocampista Yangel Herrera no podrá participar en el próximo compromiso, luego de su expulsión y el seleccionador nacional habló al respecto. “Sufrimos la expulsión de Yangel Herrera, que es un jugador muy importante para nosotros, nuestro capitán, uno de nuestros lìderes en la cancha; pero ya hemos jugado y hemos ganado partidos sin él, así que lo importante ahora es preocuparnos por su recuperación y por el trabajo que debemos darle a quien pueda ser su sustituto”, apuntó.