Rafael Dudamel: “Los sucedido contra Venezuela es indignante”

El seleccionador nacional se mostró indignado por las perjudiciales decisiones del árbitro principal Diego Haro / Prensa FVF

El seleccionador nacional, Rafael Dudamel, se mostró indignado por las perjudiciales decisiones del árbitro principal Diego Haro en el partido de la Vinotinto contra Brasil, en el hexagonal final del Sudamericano sub-20.

“Hicimos un partido, desde lo deportivo, limpio, como vinimos a jugar desde el principio, a agarrar nuestro cupo por mérito propio. Nos intentó meter en un arco en jugadas puntuales, con agresiones contra nuestros jugadores. Fue a buscar a Yangel Herrera para sacarle amarilla en una jugada donde él había sido el agredido; claro, él sabía que tenía amarilla”, dijo.

“En su cara le rompen la nariz a Josua Mejías; y claro, él al brasileño no lo podía expulsar. Lo primero que dicen los cuartos árbitros cuando van al chequeo con el delegado de campo es que por favor no invadan el otro sector en las celebraciones, hoy toda Brasil fue al otro lado de la cancha y ni una tarjeta amarilla. ¿Entonces cómo nos ganamos el respeto? Si no es con fútbol, como lo han hecho estos muchachos: ¿cómo se gana el respeto?”, continuó.

“Nosotros estamos empeñados en cambiar la historia y ya nos damos cuenta cuantas contras tenemos. Ahora, yo me pregunto: las categorías sub-15, sub-17 y sub-20 todo el mundo dice que son formativas. Y eso nos piden los dirigentes a los entrenadores, eso lo hablan los de CONMEBOL, son categorías formativas, pero ¿de qué manera formamos dando este tipo de ejemplos? ¿De qué manera formamos jugadores de 18, 19 años, si los que imparten justicia no lo hacen correctamente?”, añadió.

“Hoy siento, como hombre de fútbol, vergüenza por el fútbol internacional, porque lo que hicieron hoy, no porque fue contra Venezuela, contra cualquier selección es indignante. Es indignante en una categoría formativa, pero vamos a luchar hasta el último punto como lo sabemos hacer: dentro de la cancha, jugando limpio, sin necesitar de ninguno de ellos, sin necesitar que nos regalen absolutamente nada. Sigan insistiendo en quitarnos, que todo el mundo los está viendo. Después lo único es no pitan más y se van tranquilos a la cama, lo que hoy ha sucedido contra Venezuela es indignante”, completó.