Riquelme: “En Sudamérica Sergio Ramos no haría ni un gol”

Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, afirmó el lunes que el defensa central del Real Madrid, Sergio Ramos, no podría meter “ni un gol” en el fútbol sudamericano, explicando que el marcaje español y el argentino es “muy distinto”.

“Acá en Sudamérica marcan distinto, a Sergio Ramos no le dejarían arrancar, lo marca Samuel y no hace un gol. Yo creo que a Godín no le cabecearía tanto”, manifestó el 10 argentino al programa “Pasión por el fútbol” del Canal 13 de su país.

Riquelme también sostuvo que el central madridista cuenta con una ayuda increíble para anotar en los tiros de esquina, como son los centros del alemán Tony Kroos, que le pega “increíble” a la pelota.

El español lleva una atípica campaña goleadora con el Real Madrid, anotando siete goles, seis de ellos de cabeza, la misma cantidad que el delantero francés Karim Benzema.