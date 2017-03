Stephen Curry vuelve a romper otro récord de triples en la NBA

El piloto de los Warriors, Stephen Curry, sigue haciendo historia en su camino para convertirse uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos en la NBA, especialmente en el apartado de tiros de larga distancia, rubro en el cual volvió hacer historia.

La estrella de Golden State Warriors y actual MVP de la liga se metió en el Top 10 de mayor cantidad de triples en la historia de la liga al conseguir su triple 1,831 de su carrera, en la victoria de su equipo ante los Knicks el domingo.

Con la canasta, Curry dejó atrás en la lista a Chauncey Billups. Ahora se encuentra a 72 triples de su próximo objetivo, el jugador del Utah Jazz, Joe Johnson.

With this 3, Steph Curry passes Chauncey Billups for 10th on the all-time three pointers made list! pic.twitter.com/43jaXTqVMQ

— NBA (@NBA) 5 de marzo de 2017