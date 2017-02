Tony Franco: “Hay que ganar sea cual sea el rival”

Los dirigidos por Tony Franco recibirán este sábado 11 de febrero a su similar del Caracas / Foto: Prensa Aragua FC

Estrenando un nuevo horario por compromisos televisivos, los dirigidos por Tony Franco recibirán este sábado 11 de febrero a su similar del Caracas Fútbol Club por la jornada 3 del Torneo Apertura 2017, duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez a las a las 11:00 de la mañana.

El Aragua Fútbol Club busca ganar o ganar en este tercer compromiso del campeonato que le permita sumar sus primeros tres puntos del torneo, para ello todo el cuerpo técnico encabezado por el estratega Antonio Franco evaluó los dos anteriores partidos, ante Zamora FC (1-3) y Monagas SC (0-0) rescatando la buena solvencia en la línea defensiva.

“Lo primero que tenemos que entender es el aprendizaje que nos dejó el partido contra Zamora FC, que por desatenciones de nosotros recibimos dos goles en 15 minutos, ya después de eso pudimos aprender, estar más firmes en el siguiente partido contra Monagas SC, nos dio la posibilidad de estar más sólidos en defensa, tener el arco en cero, el grupo estuvo más acoplado, ahora nos está faltando, eso mismo poder tener un poco más de contundencia a la hora de las llegadas, en el partido tuvimos 4 o 5 situaciones de goles que no pudimos concretar y eso a veces te cuesta porque para nosotros no nos sirve un empate en casa”, apuntó Franco ya pensando en su ex equipo, Caracas FC.

Asimismo el DT sabe que es importante sacar un buen resultado en casa independientemente del rival que toque afrontar. “Siempre tenemos que ir a ganar dentro o fuera de casa, este es el pensamiento que le he transmitido a los jugadores, ahora entender que es un partido importante que vamos afrontar el día sábado contra Caracas FC y poder hacer lo que venimos haciendo de la mejor manera y tener la convicción de que tenemos que ganar un partido sea el rival que sea”, comentó el director técnico Aurirrojo tras salir del entrenamiento matutino en el Hermanos Ghersi.

El equipo de Noel Sanvicente concretó su primera victoria en casa tras vencer por la mínima al equipo de Deportivo La Guaira, duelo que se disputó este lunes por la noche por la jornada 2 del Apertura, lo que significaría un día menos de recuperación para el club de los Rojos de Ávila. “El partido para todos comienza desde cero, a veces las ventajas que se pudieran presentar pueden terminar jugando en contra, para mi el partido comienza once contra once, ahí es donde tenemos que buscar el partido, no creo que más allá que tienen un día más de desgaste que nosotros eso pueda afectar porque el jugador cuando entra a la cancha, entra con toda la disposición y actitud y el cansancio es algo mental queda en segundo plano”, comentó el director técnico del club amarillo y rojo.

De igual manera, el formar parte de la institución capitalina en la temporada pasa le da un enfoque extra para analizar, evaluar y actuar frente ante su ex equipo. “Si es un punto a favor que conozca a los jugadores, pero no es algo determinante para ganar el partido, con la actitud y convicción de ganar, y hacer un buen planteamiento es lo importante para sacar el partido adelante”, expresó Antonio Franco.



Por su parte, el nuevo horario a jugar en el Hermanos Ghersi para esta jornada no le preocupa al técnico Aurirrojo. “A los dos les afectará el calor, es un gran desgaste para ambos equipos, al final esto es un equilibrio para poder transmitir el juego por televisión, hay que continuar promocionando ese proyecto, cuando uno tiene la intención de ganar un partido no importa los factores externos, debemos enfocarnos en nosotros, en sacar el partido, porque el que tenga mayor virtud y fortaleza mental con respecto al clima, seguramente sacara ventaja”, enfatizó Franco.

La boletería

Para este duelo está disponible a través de la página web megaboletos.com, empresa dedica a vender las entradas del club Aurirrojo. Recordando que el costo se encuentra en 800 bs para el sector popular, mientras que para la principal está en 1700 bolívares.