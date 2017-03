Venezuela logra triunfo dramático sobre Italia en el Clásico Mundial

Venezuela resurgió de las cenizas y consiguió su primera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol tras vencer este sábado a la selección de Italia en un duelo que llegó hasta extra innings (11-10).

La tropa de Omar Vizquel tuvo que venir de atrás y remontar para llevarse la victoria, de esta manera se mantienen con vida para llegar a la jornada definitoria ante México (mañana domingo a las 10pm).

Martín Prado colaboró con 5 inatrapables en las cinco oportunidades que pisó la caja de bateo e impulsó tres carreras para el primer triunfo criollo.

Martín Pérez fue el encargado de subirse a la lomita por los criollos pero no tuvo la mejor de las aperturas.

El siniestro de los Rangers de Texas recibió un doble por regla de Francisco Cervelli, luego permitió una base por bolas de manera intencional a Rob Segedin para que luego Daniel Descalso, capitalizara el ataque europeo con un doble que llevó a Cervelli al plato.

Venezuela aprovechó el momento ofensivo y logró irse arriba en la pizarra en la alta del séptimo. Altuve, Prado y Miguel Cabrera fueron los encargados de anotar un racimo de tres carreras y darle un respiro a los venezolanos. Sin embargo, Italia no bajó los brazos y reaccionó rápidamente en la misma entrada con dos anotaciones. El venezolano Cervelli fue el encargado de traer las anotaciones que volverían a colocar el juego por la mínima.

El equipo venezolano volvió a meterse en problemas en el octavo capítulo, cuando Francisco “El Kid” Rodríguez, permitió la carrera del empate con indiscutible de John Andreoli.

La novena tricolor estaba negada a entregar el triunfo y en la novena entrada Rougned Odor como bateador emergente, conectó un doblete mientras que Salvador Pérez conectó un tablazo por encima de la barda del jardín izquierdo para traer la novena y la décima carrera.

“El Kid”, salió para retirar la novena entrada, pero fue castigado cuando permitió un par de anotaciones para que los italianos volvieran a igualar la pizarra enviando el compromiso a entradas extras.

En la décima entrada vendría el poder de Venezuela, José Altuve conectó infield hit y Martín Prado lo llevó a la caja registradora con un doble, su segundo de la noche.

Prado completó una noche redonda, conectó cinco inatrapables en la misma cantidad de veces que se paró frente a los lanzamientos de Italia. El tercera base estableció una marca para los criollos en un Clásico Mundial.

Luego para sellar la victoria de Venezuela llegó José Castillo para cerrar el encuentro y culminar lo que no pudo hacer el “Kid”.

Salvador Pérez y el cerrador Rodríguez, fueron retirados del compromiso por diferentes lesiones y serán examinados para evaluar su continuidad en el certamen.

Come to ballpark, get up close and personal with a superstar. https://t.co/Sk4z7UbO2N #WBC2017 pic.twitter.com/6KulvQbhLK

— MLB (@MLB) 12 de marzo de 2017