Yusmeiro Petit: “Fue un orgullo jugar con la camiseta de Venezuela”

Yusmeiro perdió en su única salida en el Clásico / Foto: EFE

El lanzador Yusmeiro Petit jamás pensó su salida en el roster de Venezuela para la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Tras no tener un lugar en la tropa de Vizquel viajó a Arizona para reincorporarse al Spring Training con los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim.

“Obviamente no era algo que esperaba, porque decidí venir a representar a mi país a pesar que no tengo un puesto garantizado en el equipo grande de los Angelinos”, dijo el lanzador a Panorama.

El zuliano aseguró no arrepentirse por ausentarse de su equipo en las Grandes Ligas. “Fue un gran honor y orgullo jugar con la camiseta de Venezuela, que era algo que esperaba hacer durante todo el torneo. Sé que podía seguir ayudando en cualquier rol, con mi experiencia, pero son decisiones que escapan de mis manos”.

“Lamentablemente no me salieron las cosas de la mejor manera en mi salida y no tuve una segunda oportunidad para demostrar todo lo que podía aportar”, añadió el pitcher.

El derecho sufrió una derrota en su única salida del certamen, ante México, en la que permitió tres imparables y cinco carreras limpias, con par de boletos en dos entradas de labor.

“Indudablemente fue un gran orgullo representar a mi país y es una experiencia que voy a atesorar toda mi vida”, comentó sobre su participación en el Clásico.

Con información: Cardenas Sports Media