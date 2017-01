Advierten que gobierno busca anticipar ingresos al adelantar cierre fiscal

"Aquí no hay reforma tributaria posible, no puede haber mayor recaudación porque hay un deterioro en la actividad económica", dijo el especialista en tema de impuestos, Leonardo Palacios

Leonardo Palacios, abogado y especialista en materia tributaria, aseguró que la medida de adelantar el proceso del cierre fiscal de los sujetos pasivos especiales al 31 de enero, busca generar “flujo de caja”.

“Lo que están haciendo es una medida desesperada para anticipar los ingresos”. Palacios explicó que al “no haber actividad económica el producto (bolívares) baja”, por lo tanto, el Gobierno tiene la “necesidad para la cobertura de aguinaldos o el arranque de año”. Estas declaraciones las ofreció en respuesta a los cambios tributarios para 2017.

Esta situación se ve reflejada en el cierre de empresas, los índices reales de inflación que tienen más de un año que no se conocen, entre otras situaciones que afectan la actividad económica, según el especialista.

Por lo tanto, aseguró que ante esta situación el “perjudicado es el contribuyente”, siendo el 2016 “el peor de todos para el ejercicio fiscal”.

Asimismo, indicó que una reforma tributaria debe pasar necesariamente por la Asamblea Nacional (AN), al menos que el Ejecutivo tenga “una maniobra para poder contar con mayores prestamos para el gasto público”.

“El presidente puede hacer uso del código orgánico tributario mediante decreto”, detalló, reseñó Globovisión.