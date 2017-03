Bernal: 50% de productos de los CLAP son de “producción nacional”

Freddy Bernal explicó que la bolsa de comida es un "mecanismo" para combatir el "bachaqueo" y las grandes colas, lo que en su consideración "garantiza" que los productos "lleguen" a todos los sectores

Este domingo el coordinador nacional del Comité de Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, señaló que el 50% de los productos que conforman la bolsa son de “producción nacional”-

A su juicio, en el país se produce harina precocida, aceite, caraotas, lentejas y azúcar.

Según Bernal “el Estado les da a los dueños de más de 670 plantas productoras entre nacionales e internacionales, 50% de la materia prima, razón por la cual se realizó el decreto de 50-50, que establece que 50% de lo que produzcan va a los Clap y el otro 50% a la industria privada”, detalló Bernal.

Sin embargo, el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Carlos Paparoni, cuestionó recientemente dónde están las semillas e insumos para la producción agrícola porque aún no le han llegado a los productores, a pesar de que el viceministro de Tierras, José Ávila, aseguró que tenía el “100% de las semillas”.

“Si a estas alturas no conseguimos las semillas y los insumos, vamos a perder el primer ciclo de siembra del año. Si no comenzamos a producir, ni porque se inventen los CLAP ni con todos los anuncios vamos a poder entregar la comida que no estamos produciendo”, puntualizó Paparoni.

Bernal explicó que la bolsa de comida es un “mecanismo” para combatir el “bachaqueo” y las grandes colas, lo que en su consideración “garantiza” que los productos “lleguen” a todos los sectores. “Lo más importante del CLAP es dar el salto a la producción”.

Enfatizó que existen tres tipos de combos que varían según la jurisdicción en la que se venda, “porque los gobernadores y alcaldes tienen un presupuesto otorgado y armar una especie de combo de entre 12 y 15 kilos”.

“Unos cuestan 8 mil, otros 10 mil y otros 12 mil bolívares. Le hemos pedido a los gobernadores que cada semana informen por las redes sociales, radio, prensa y televisión a los ciudadanos que va a contener la bolsa, cuál será su costo para así evitar distorsiones y malos entendidos”, acotó.