Conindustria: No puede haber planificación industrial sin cifras oficiales

El presidente de la Confederación Nacional de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, señaló este lunes que la industria no puede diseñar una planificación ajustada a la realidad sin cifras oficiales que reflejen la situación económica del país.

“La dificultad que tienes cuando no sabes cómo van empobreciéndose los consumidores y cuál debe ser tu estrategia, para poder adaptarte a ese mercado de personas sustancialmente más pobres, incapaces de poder comprar muchos de los productos, sin duda hace que no puedas planificar y, en consecuencia, que no puedas adaptarte”, explicó Olalquiaga a Unión Radio.

El representante del conglomerado industrial añadió que la inexistencia de datos oficiales respecto a consumo, inflación y contracción de la economía, perjudica no solo al sector empresarial sino a los propios consumidores, que ven cada vez más reducidas las opciones de compra.

“Cuando no sabes las cifras de la pérdida del consumo de muchos de los productos o cuando no conoces las cifras de los consumidores que no pueden comprar medicinas, alimentos, entre otros productos, no tienes cómo adaptarte -como industria- para poder acoplarte y satisfacer necesidades”.