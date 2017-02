Consecomercio prevé un impacto negativo en el sector tras el alza de la Unidad Tributaria

El vocero de Consecomercio precisó que en 10 años 500 mil empresas han cerrado en Venezuela. Aseguró que no existe información disponible que le permita al gremio hacer una proyección del sector basada en el posible impacto de las medidas económicas, tales como el aumento de la UT que estaba previsto para ser anunciado este 15 de febrero

El primer vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, aseguró este miércoles que el gremio asumirá el incremento de la Unidad Tributaria con dificultad y calificó la medida como una distorsión más de la economía nacional.

“Es el desconrol de los controles, porque cuando tu tiene una economía hiperinflacionaria todo abajo se complica. Recordemos que el aumento de salario es el reconocimiento de un fracaso de las políticas económicas. El tema de la Unidad Tributaria es que eso ajusta factores de gastos para las empresas, salarialmente y todo el tema de gastos. Si los egresos superan los ingresos, el negocio no funciona y hay que cerrar las puertas. Cuando un sistema te castiga aumentando los egresos y no fomenta los ingresos, llega un momento en que las cuentas no dan”, explicó Riera en entrevista radial concedida a Unión Radio.

El vocero de Consecomercio precisó que en 10 años 500 mil empresas han cerrado en Venezuela. Aseguró que no existe información disponible que le permita al gremio hacer una proyección del sector basada en el posible impacto de las medidas económicas, tales como el aumento de la UT que estaba previsto para ser anunciado este 15 de febrero.

“Estadísiticamente es muy complejo, porque el único que tiene los sistemas integrados de conexión tributaria y de registro de contribuyentes es el Estado. Cuando no tienes información, estadísticas, los privados trabajan con las uñas. El índice de empresas cerradas es difícil de cuantificar, pero el propio Gobierno tiene en el registro histórico del Instituto Nacional de Estadística que 500 mil empresas han cerrado en los últimos 10 años; en el 2000 teníamos unas 800 mil empresas de cualquier tamaño. Hoy día quedan abiertas unas 230 mil abiertas”.

Riera afirmó que el sector comercio y servicios la palabra inventario desapareció.

“Pareciera que en Venezuela diciembre no ha terminado, pero es que muchas santamarías están abajo; son negocios que no están abiertos y posiblemente no abran. La palabra inventario se acabó, porque cuando tienes unas normas que no aclaran cuando se trata de inventario y cuando de acaparamiento, lo que tienes es productos en los anaqueles, productos en venta. Los noveles de inventarios están bajísimos porque la producción nacional está decaída. No estamos produciendo”.

Respecto al evidente incremento de precios de productos combinado con la escasez, Riera dijo que la economía se desenvuelve en una zona gris. La falta de acceso a las divisas obliga a que quienes están al frente de algún comercio acudan a mercados que están al margen de la ley para adquirir divisas, algo que repercute en el precio final que los consumidores tienen que pagar.

“La norma es que ha habido una especie de permiso verbal, porque te dicen bueno utilicen sus dolares y de repente en diciembre salan a fiscalizar y meten presa a la gente. Los comerciantes pagan los platos rotos. Si no tienes acceso a las divisas controladas, tienes que usar lo que hay que sabemos que no se puede nombrar. Por eso estamos en una zona gris, un fango. Si haces ese ejercicio te resulta el precio de venta en bolívares a un precio impagable. O no tienes productos o los tienes y no te los compran porque el poder adquisitivo del venezolano se vino abajo”.

Reiteró que la modificación en la política de controles en la economía nacional produciría una reactivación en todos los sectores y sería un pequeño primer paso.

“Si relajan los controles, veríamos una reacción inmediata en la economía venezolana. Básicamente control de precios, control de cambio y ley de precios justos, así como el tema laboral. El Gobierno sabe dónde está la salida para una reactivación de la economía”.