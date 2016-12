CTV: El deterioro del salario en 2016 es de 1.000%

Para el próximo año, según Torres habrá un incremento de la conflictividad social desde la clase obrera, en particular, los jubilados, el magisterio y sector salud, en demanda del respeto al contrato colectivo y mejores condiciones laborales

La Confederación de Trabajadores de Venezuela emitió un comunicado en el que plantea la necesidad de incrementar el sueldo mínimo, cuyo ajuste debe ser, según la organización de Bs. 270 mil para compensar el costo de la canasta básica.

“Hay un deterioro abierto del salario de más de mil por ciento; estaríamos hablando de un salario mínimo sobre los 270 mil bolívares para, medianamente, compensar el costo de la canasta básica, y unas medidas complementarias para que no se deteriore tan rápido el salario”, señaló la organización sindical.

En más de mil por ciento calcula la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que se ha deteriorado el poder adquisitivo en 2016. El secretario general de la CTV, José Elías Torres, en nombre del Comité Ejecutivo, exhortó al Ejecutivo y al sector empresarial a una revisión de las condiciones económicas de los trabajadores cuanto antes.

Torres reiteró que los cuatro ajustes al salario mínimo decretados este año por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no han permitido mejorar la calidad de vida los venezolanos, y lo será “hasta que no se toque el fondo de las cosas”. Esto es así, recalcó, por un cambio en la política económica que incluya medidas que compensen al sector productivo del país.

“El movimiento sindical de la CTV iniciará esa batalla con los demás sectores, con las demás centrales, para buscar que haya una sola voz, y que el gobierno y oposición asuman el rol de recomponer la situación crítica que tenemos en Venezuela. El pueblo está pasando hambre, está pasando trabajo y aquí realmente se requiere un plan de emergencia de forma inmediata”, dijo Torres.