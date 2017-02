¿Cuánto cuesta vestir a los niños en estos Carnavales?

Para los carnavales de este 2017, muchas familias venezolanas dejaran de disfrazar a los mas chiquitos de la casa por los altos costos que esto resulta hoy en día/ Foto: Referencial

Febrero, mes de las extravagancias, disfraces y de disfrutar de grandes caravanas. Por ello, en estos días de Carnaval los niños, y hasta los adultos, cumplen los deseos de ser un personaje de ficción o fantasía.

Sin embargo, la actual situación económica, que enfrentan gran parte de las familias venezolanas, afecta las tradicionales fiestas y la “realidad” en este 2017 es otra muy diferente a años pasados, cuando era “fácil” para unos padres comprar disfraces a sus hijos.

En esta ocasión vestir a un niño supera el salario mínimo, que es de 40 mil bolívares, pues el disfraz más económico podría costar 25 mil bolívares, sin contar los accesorios, que pueden doblar lo que cuesta el traje.

Actualmente, los elevados costos en Venezuela suelen sobrepasar los estándares y es por ello que muchos padres buscan métodos más accesibles que comprar un disfraz en las tiendas.

Analítica.com recorrió varias tiendas ente Plaza Venezuela y Chacaíto, con la finalidad de conocer los actuales precios de los disfraces.

En el Boulevard de Sabana Grande los costos varían debido –casi siempre- a la talla y el motivo. Para recién nacidos de entre 0 a 6 meses los trajes cuestan entre los 25 mil y 30 mil bolívares, en cambio si su hijo está entre los 12 a 24 meses estos oscila entre 16 mil y 22 mil bolívares; esto sin dejar a un lado a los más grandesitos, pues para este caso los precios se encuentran entre los 40 mil y 52 mil bolívares, pero, en esta oportunidad también entra en juego los modelos a elegir, por ejemplo, para este 2017 los mas solicitados son: Spiderman, Frozen, La princesa Sophia y el Capitán America.

“Han disminuido las ventas en comparación al año pasado y mucho. Las ventas han bajado” manifestó Eliana Ugueto, encargada de un local ubicado en el Boulevard, tanto que para esta temporada mucha de la mercancía puesta a la venta es la rezagante del año 2016, “lo único nuevo que tenemos son los disfraces de medida pequeña” detalló.

Sin embargo, para muchas madres esta no es su única opción, ya que actualmente para una mayor economía, los responsables de esta tradición anual, optan por adquirir la tela correspondiente para el traje en cuestión y solicitarle a una modista la elaboración del vestuario. En la actualidad, el metro de tela –dependiendo del modelo- tiene un costo de 6 mil bolívares en el centro textil El Castillo ubicado en La California.

Por su parte, se encuestó a un numero de personas con la interrogante que muchos se realizan en estos tiempos ¿Disfrazará usted a su hijo en estos Carnavales?

“Realmente se me hace muy difícil comprar un disfraz en 40 mil o hasta más para que mi hijo lo utilice este año. Me da tristeza porque yo quisiera poder darle lo que me pide, pero, trataré de disfrazarlo, en este caso compraré la tela para yo misma hacerlo” expresó Hilda Carrero.

Yolanda Gutiérrez, comentó que aunque la situación económica se encuentra “apretada” era una tradición cumplir con el atuendo anual de su pequeño hijo de tan solo 6 años de edad.

Sin embargo, Mario Izaguirre padre de dos niños afirmó que “este año le colocaré los mismos disfraces a mis hijos, la situación no da para estar gastando en eso. Ahorita todo se va es en comida y es triste esta realidad”.